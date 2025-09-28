- Home
- Entertainment
- ఛావా నుండి పుష్ప 2 వరకు..3 సార్లు 500 కోట్లకి పైగా వసూళ్లు, రష్మిక బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల జాబితా
ఛావా నుండి పుష్ప 2 వరకు..3 సార్లు 500 కోట్లకి పైగా వసూళ్లు, రష్మిక బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల జాబితా
Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న, వరుసగా మూడు 500 కోట్ల సినిమాలు అందించిన ఏకైక భారతీయ నటి. దేశవ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల సినిమా అందించిన రెండో నటిగా నిలిచింది
'యానిమల్' రష్మిక మందన్న మొదటి 500 కోట్ల సినిమా.
2023లో విడుదలైన 'యానిమల్' రష్మిక మందన్న మొదటి 500 కోట్ల సినిమా. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ హీరో. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ₹915 కోట్లు వసూలు చేసింది.
రష్మిక మందన్న రెండో 500 కోట్ల సినిమా 'పుష్ప 2'
డిసెంబర్ 2024లో వచ్చిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' రష్మిక కెరీర్లో రెండో 500 కోట్ల సినిమా. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1742.1 కోట్లు వసూలు చేసింది.
'ఛావా' రష్మిక మందన్న మూడో 500 కోట్ల సినిమా
ఫిబ్రవరి 2025లో విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం 'ఛావా' రష్మికకు వరుసగా మూడో 500 కోట్ల సినిమా. లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ దర్శకత్వంలో విక్కీ కౌశల్ హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹807.91 కోట్లు వసూలు చేసింది.
హిందీలో సౌత్ హీరోయిన్ సత్తా
హిందీ బెల్ట్లో మాత్రమే, ₹700, ₹800 కోట్ల మార్కును దాటిన సినిమా ఉన్న ఏకైక నటి రష్మిక మందన్న. ఆమె సినిమా 'పుష్ప 2: ది రూల్' హిందీ బెల్ట్లో మాత్రమే ₹812 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది.
1000 కోట్ల సినిమా అందించిన రెండో హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న
దేశవ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు దాటిన సినిమాలు రెండే ఉన్నాయి. 'బాహుబలి 2', 'పుష్ప 2'. అనుష్క శెట్టి తర్వాత 1000 కోట్ల సినిమా అందించిన రెండో హీరోయిన్గా రష్మిక మందన్న నిలిచింది.