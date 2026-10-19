- Home
- Entertainment
- Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ బాల్యంలో గడిపిన స్థలం.. పుట్టపర్తిలో రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు, ఫోటోస్ ఇవిగో
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ బాల్యంలో గడిపిన స్థలం.. పుట్టపర్తిలో రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు, ఫోటోస్ ఇవిగో
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించి వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన అనుభూతులను రష్మిక పంచుకున్నారు.
పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో ప్రత్యేక పూజలు
నటి రష్మిక మందన్న, నటుడు విజయ్ దేవరకొండ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తిలో ఉన్న ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ ప్రార్థనలు చేసి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. దసరా వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ఈ జంట పాల్గొంది. ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ఫొటోలను రష్మిక సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ప్రశాంతి నిలయంలో గడిపిన సమయం తనకు ఎలాంటి అనుభూతిని కలిగించిందో వివరిస్తూ తన అనుభవాలను కూడా వెల్లడించారు. ఈ సందర్శన విజయ్కు తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, రష్మికకు మాత్రం చాలాకాలంగా నెరవేరాలని ఎదురుచూస్తున్న కోరికను తీర్చుకునే అవకాశంగా నిలిచింది.
విజయ్కు చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు
విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తిలోని శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. దీంతో ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించడం ఆయనకు చదువుకున్న రోజులను, ఆ ప్రాంతంతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసింది. విజయ్ బాల్యం, ఆయన చదువుకున్న పాఠశాల, స్నేహితులు, పుట్టపర్తిలో ఆయన పెరిగిన విధానం గురించి రష్మికకు గతంలోనే ఎన్నో విషయాలు తెలుసు. విజయ్ చిన్ననాటి స్నేహితులు, పరిచయస్తుల గురించి వింటూ వారితో కూడా రష్మికకు అనుబంధం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వారిని తాను ‘పార్తీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్’ అని పిలుస్తుంటానని ఆమె వెల్లడించారు. కాలక్రమంలో వారంతా తనకు మంచి స్నేహితులుగా మారిపోయారని పేర్కొన్నారు.
ఎప్పటి నుంచో వెళ్లాలనుకున్న రష్మిక
పుట్టపర్తిలోని పవిత్ర ప్రదేశాన్ని సందర్శించాలని రష్మిక చాలా కాలంగా కోరుకుంటున్నారు. విజయ్తో పాటు ఆయన చిన్ననాటి స్నేహితులు, అక్కడి వాతావరణం గురించి తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతాన్ని స్వయంగా చూడాలనే ఆసక్తి ఉండేదని ఆమె తెలిపారు. ఎట్టకేలకు ఆ అవకాశం రావడంతో అక్కడికి వెళ్లినట్లు వివరించారు. ఈ పర్యటన తనలో ప్రేమ, కృతజ్ఞత, ప్రశాంతతతో కూడిన బలమైన భావాలను కలిగించిందని రష్మిక పేర్కొన్నారు. తాను అక్కడ అనుభవించిన ప్రశాంతతను మాటల్లో పూర్తిగా వివరించలేనని చెప్పారు. ఆ ప్రదేశంలో ఏదో ప్రత్యేకత ఉందని, అక్కడ గడిపిన సమయంలో తన మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా మారిందని ఆమె తన పోస్టులో వెల్లడించారు.
మనసుకు ప్రశాంతతను ఇచ్చిన పవిత్ర ప్రదేశం
ప్రశాంతి నిలయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి విషయం అందంగా, దైవికంగా అనిపించిందని రష్మిక తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. అక్కడి వాతావరణం తన హృదయానికి ఎంతో ప్రశాంతతను అందించిందని తెలిపారు. “అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు కలిగిన ప్రశాంతతను నిజంగా మాటల్లో వివరించలేను. ఆ ప్రదేశంలో నా మనసును ఎంతో ప్రశాంతంగా మార్చిన ఏదో ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రతిదీ ఎంతో అందంగా, దైవికంగా అనిపించింది” అనే భావాన్ని తన పోస్టులో వ్యక్తం చేశారు. ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ఫొటోల్లో విజయ్ దేవరకొండ ప్రార్థనలు చేస్తూ కనిపించగా, రష్మిక కూడా భక్తితో ప్రార్థిస్తున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫొటోలతో పాటు ఆమె రాసిన అనుభవాలు కూడా ఈ సందర్శనలోని ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తున్నాయి.
మనం పెరిగిన వాతావరణమే మన వ్యక్తిత్వానికి పునాది
ఈ అనుభవం గురించి చెబుతూ రష్మిక మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. మనం పెరిగిన ప్రదేశాలు, మనతో సమయం గడిపిన వ్యక్తులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు నేర్పిన పాఠాలు మన వ్యక్తిత్వంలో అంతర్భాగంగా మారుతాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. చిన్నతనంలో మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం, మనకు దగ్గరైన వ్యక్తుల నుంచి నేర్చుకున్న విలువలు జీవితాంతం మనపై ప్రభావం చూపుతాయని ఆమె అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. విజయ్ బాల్యం, ఆయన పాఠశాల రోజులు, పుట్టపర్తితో ఆయనకున్న అనుబంధం గురించి తెలుసుకున్న రష్మికకు ఈ పర్యటన మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ప్రశాంతి నిలయంలో ప్రార్థనలు చేసిన అనంతరం అక్కడి అనుభూతులను అభిమానులతో పంచుకుంటూ, తనకు కలిగిన ప్రశాంతత, ప్రేమ, కృతజ్ఞతను ఆమె వివరించారు.