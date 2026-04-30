Don 3 Controversy: డాన్ 3 ఆగిపోవడానికి అసలు కారణం ఇదేనా? రణ్వీర్ షరతులే కొంపముంచాయా!
రణ్వీర్ సింగ్, ఫర్హాన్ అక్తర్ల 'డాన్ 3' సినిమా చుట్టూ వివాదం ముదురుతోంది. ఈ సినిమా ఆగిపోవడానికి రణ్వీర్ పెట్టిన కొన్ని షరతులు, క్రియేటివ్ మార్పుల డిమాండ్లే కారణమని రిపోర్టులు వస్తున్నాయి.
సినిమాల కోసం రణ్వీర్ సింగ్ చాలా కండిషన్లు పెడతాడని ఇండస్ట్రీలో టాక్. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 7 వ్యానిటీ వ్యాన్లు, 100 కిలోల ఐస్, తనకంటూ ఓ స్పెషల్ అసిస్టెంట్, యాక్షన్ సీన్స్పై తన టీమ్ కంట్రోల్ వంటివి ఆయన డిమాండ్ చేస్తాడట. దీన్ని ఆయన స్టార్ పవర్కు చెల్లించే వెలగా ఫిలింమేకర్స్ భావిస్తారు.
'డాన్ 3' చర్చల టైంలో ఓ పెద్ద సమస్య
'డాన్ 3' చర్చల టైంలో ఓ పెద్ద సమస్య వచ్చింది. ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, రణ్వీర్ తన డాన్ పాత్ర కొన్ని కఠినమైన పదాలు వాడాలని కోరాడట. కానీ, అంతకుముందు అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ పోషించిన డాన్ పాత్రలు చాలా స్టైలిష్గా, సోఫిస్టికేటెడ్గా ఉంటాయి. వాటిలో ఇలాంటి భాష లేదు.
అమితాబ్ బచ్చన్ 'డాన్' పాత్రను..
1978లో అమితాబ్ బచ్చన్ 'డాన్' పాత్రను ప్రమాదకరమైన, కానీ పద్ధతైన అండర్వరల్డ్ డాన్గా చూపించారు. ఆ తర్వాత 2006, 2011లో షారుఖ్ ఖాన్ అదే స్టైల్ను కొనసాగించారు. కానీ రణ్వీర్ మాత్రం ఇప్పటి 'వయొలెంట్, రా' ట్రెండ్కు తగ్గట్టు ఈ పాత్రను మార్చాలని అనుకున్నాడట.
ఒత్తిళ్లకు లొంగకూడదని..
ఫర్హాన్ అక్తర్ ఈ సినిమాను తాను అనుకున్నట్టే తీయాలని భావించారు. ఎలాంటి క్రియేటివ్ ఒత్తిళ్లకు లొంగకూడదని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. 'ఫర్హాన్ మొదట ఏ కథ అయితే అనుకున్నాడో, అదే తీయాలనుకున్నాడు' అని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు చెప్పినట్లు సమాచారం.
భవిష్యత్తులో ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసే అవకాశం
వివాదం ముదరడంతో, రణ్వీర్ సింగ్ సుమారు రూ.10 కోట్ల సైనింగ్ అమౌంట్ను తిరిగి ఇచ్చేశాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఫర్హాన్ అక్తర్, రణ్వీర్ సింగ్ మధ్య ఎలాంటి గొడవలు లేవని, భవిష్యత్తులో ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
ఏదీ ఫైనల్ కాదు
ఇటీవల 'ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఫర్హాన్ అక్తర్ మాట్లాడుతూ.. 'ఊహించని వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలని నేను నేర్చుకున్నాను. సినిమాగా కెమెరాలో బంధించే వరకు ఏదీ ఫైనల్ కాదు' అన్నారు. ఆయన నేరుగా 'డాన్ 3' లేదా రణ్వీర్ పేరు చెప్పకపోయినా, ఈ వ్యాఖ్యలను ఈ వివాదంతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారు.
