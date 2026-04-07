Ranbir Kapoor Numerology : రణ్బీర్ కపూర్ పుట్టిన తేదీలో అసలు సీక్రెట్, బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ ఎలా అయ్యాడంటే?
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోగా వెలుగు వెలుగుతున్నాడు. యాక్టింగ్ తో పాటు యాటీట్యూడ్ తో బాలీవుడ్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. అయితే, అతని సక్సెస్ వెనుక పుట్టిన తేదీకి ఆసక్తికరమైన సంబంధం ఉంది అదేంటో తెలుసా?
బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోగా రణ్ బీర్ కపూర్..
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్, ప్రస్తుతం 'రామాయణం' సినిమాతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్లో రణ్బీర్ శ్రీరాముడి గెటప్లో కనిపించాడు. ఈ సినిమా కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో రణ్బీర్ కపూర్ సక్సెస్కు గ్యారెంటీ ఇచ్చే అతికొద్ది మంది బాలీవుడ్ నటులలో ఒకరిగా నిలిచాడు. అతని విజయం వెనుక పుట్టిన తేదీకి కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది.
రణ్బీర్ కపూర్ లక్కీ నంబర్ ?
సమాచారం ప్రకారం, రణ్బీర్ కపూర్ 1982 సెప్టెంబర్ 28న జన్మించాడు. అతని పుట్టిన తేదీ 28ని కలిపితే (2+8=10, 1+0=1) వచ్చే సంఖ్య 1. సంఖ్యాశాస్త్రంలో (న్యూమరాలజీ) 1వ సంఖ్యను సూర్యుడితో ముడిపెట్టి చూస్తారు. ఎవరి మూలాంకం (లక్కీ నంబర్) 1 అవుతుందో, వారి స్వభావం, భవిష్యత్తుపై సూర్యుడి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మూలాంకం 1 ఉన్నవారిలో సూర్యుడిలాగే శక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలన్నీ రణ్బీర్ స్వభావంలో కనిపిస్తాయి.
రణ్బీర్ కపూర్ జాతకంలో..
మూలాంకం 1 ఉన్నవాళ్లు ఎక్కడున్నా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు. వీరు ఏ రంగంలో పనిచేసినా, అక్కడ నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటారు. ఒక పని మొదలుపెడితే, దాన్ని పూర్తి చేసేవరకూ వదిలిపెట్టరు. కుటుంబపరంగా కూడా వీరు చాలా సంపన్నంగా, సౌభాగ్యంగా ఉంటారు. వీరికి అత్తారింటి వైపు నుంచి కూడా మంచి గౌరవం లభిస్తుంది. సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల వీరి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం నిలిచి ఉంటాయి. రణ్బీర్ కపూర్ విషయంలో ఈ విషయాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
గ్లామర్ ప్రపంచంలో మంచి పేరు
మూలాంకం 1 ఉన్నవారి ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. వీరు మాట్లాడటంలో చాలా నేర్పరులు. అందుకే, ఇతరులు వీరి వైపు త్వరగా ఆకర్షితులవుతారు. ఈ కారణంగానే వీరికి చాలా ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉంటాయి. వీరి వైవాహిక జీవితం చాలా సుఖంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్నవారైనా, వీరికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వీరు గ్లామర్ ప్రపంచంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు లేదా మంచి రాజకీయ నాయకులు కూడా కాగలరు.
గమనిక
ఈ కథనంలోని సమాచారం మత గ్రంథాలు, పండితులు, జ్యోతిష్కుల నుంచి సేకరించబడింది. పాఠకులు ఈ సమాచారాన్ని కేవలం సూచనగా మాత్రమే పరిగణించాలి.