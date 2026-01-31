250 కోట్ల బంగ్లాకు రణబీర్, ఆలియా భట్ ఏం పేరు పెట్టారో తెలుసా?
రణబీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ల కొత్త బంగ్లా ఎట్టకేలకు సిద్ధమైంది. కపూర్ కుటుంబం త్వరలో ఇందులో నివసించనుంది. 250 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ ఇంటికి జనవరి 31న అధికారికంగా పేరు పెట్టారు. ఇంతకీ ఏం పేరు పెట్టారో తెలుసా?
ఆలియా , రణబీర్ కలల ఇల్లు
ఆలియా భట్, రణబీర్ కపూర్ల కలల ఇల్లు సిద్ధమైంది. ముంబైలోని కపూర్ కుటుంబ పూర్వీకుల బంగ్లా పునరుద్ధరణ పూర్తయింది. బంగ్లాకు అధికారికంగా 'కృష్ణ రాజ్' అని పేరు పెట్టారు. ఈ బంగ్లా స్టార్ కపుల్ గారాల కూతురు రాహా పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది.
కృష్ణ రాజ్ బంగ్లా పునర్నిర్మాణం
250 కోట్ల కృష్ణ రాజ్ బంగ్లా పునరుద్ధరణ చాలా ఏళ్లుగా జరుగుతోంది. 80 ఏళ్ల క్రితం కట్టిన ఈ ఆస్తి 1980లో రిషి కపూర్, నీతూలకు వారసత్వంగా వచ్చింది. ఈ 8 అంతస్తుల బంగ్లా 2025లో పూర్తయింది. ఈ బిల్డింగ్ లో కపూర్ ఫ్యామిలీ అంతా ఉండబోతున్నారు.
బంగ్లా పేరు కృష్ణ రాజ్ ఎందుకు?
ఈ బంగ్లా రణబీర్ తాత రాజ్ కపూర్, ఆయన భార్య కృష్ణ కపూర్ది. వారి పేరు మీదే దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు. 2018లో చనిపోయిన నానమ్మకు నివాళిగా రణబీర్ ఈ పేరును కొనసాగించారు. ఈ విషయం తెలిసి కపూర్ ఫ్యామిలీ అభిమానులంతా ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు.
కృష్ణ రాజ్ బంగ్లాలోకి రణబీర్, ఆలియా
కృష్ణ రాజ్ బంగ్లాలోకి మారే ముందు రణబీర్, ఆలియా తమ చివరి దీపావళిని వాస్తు అపార్ట్మెంట్లో జరుపుకున్నారు. గృహప్రవేశ పూజ ఫోటోలను ఆలియా షేర్ చేసింది. కొత్త బంగ్లాలో ప్రతి కుటుంబ సభ్యునికి ప్రత్యేక గదులు, అంతస్తులు ఉన్నాయి. మొదటి అంతస్తులో నీతూ కపూర్ ఉంటారు. రణబీర్, ఆలియా, రాహా రెండో అంతస్తులో ఉంటారు. నాలుగో అంతస్తు రణబీర్ సోదరి రిద్ధిమా కోసం.
8 అంతస్తుల బంగ్లా
ప్రత్యేక గదులతో పాటు, ఈ 8 అంతస్తుల బంగ్లాను ఆఫీస్గా కూడా వాడతారు. ఇక్కడ నీతూ, రణబీర్, ఆలియా తమ సినిమా ప్రాజెక్ట్ల కోసం స్క్రిప్ట్ వినడం, మీటింగ్లు జరుపుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం రణబీర్ వాస్తు అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారు.