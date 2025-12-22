- Home
బాహుబలి కంటే ముందు రమ్యకృష్ణ కెరీర్ లో ఐకానిక్ మూవీ.. 25 ఏళ్ళ తర్వాత తొలిసారి థియేటర్ లో చూస్తూ, వైరల్
Ramya Krishnan Padayappa Movie: పడయప్పా సినిమా విడుదలైనప్పటి నుంచి 25 ఏళ్లుగా థియేటర్లో చూడని నటి రమ్యకృష్ణ, ఇప్పుడు రీ-రిలీజ్ అవ్వడంతో మొదటిసారి చూసి ఆనందించారు.
Ramya Krishnan Watch Padayappa First Time
25 ఏళ్ల క్రితం విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ హిట్టయిన రజనీకాంత్ పడయప్పా(నరసింహ) సినిమా మళ్లీ థియేటర్లలో విడుదలై దుమ్మురేపుతోంది. రజనీకాంత్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా డిసెంబర్ 12న పడయప్పా రీ-రిలీజ్ చేశారు. అంతకుముందు 2017లో కొన్ని ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో పడయప్పాను మళ్లీ విడుదల చేశారు. అప్పుడు డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ అయింది. ఆ సమయంలో రీ-రిలీజ్ సినిమాలకు పెద్దగా క్రేజ్ లేకపోవడంతో, పడయప్పా సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది.
రమ్యకృష్ణ నీలాంబరి పాత్ర
కె.ఎస్. రవికుమార్ దర్శకత్వంలో 1999లో విడుదలైన పడయప్పా సినిమా యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ అన్నీ కలగలిపిన ఒక పక్కా కమర్షియల్ సినిమా. ఈ సినిమాకి ముఖ్య హైలైట్ రమ్యకృష్ణ నీలాంబరి పాత్ర, సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ పడయప్పా పాత్ర. ఇద్దరూ కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు, సంభాషణలు కాలంతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయాయి. పడయప్పా సినిమాలో సౌందర్య, శివాజీ గణేశన్, నాజర్, లక్ష్మి కూడా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.
రమ్యకృష్ణకు తీవ్ర వ్యతిరేకత
పడయప్పా సినిమా 1999లో విడుదలైన సమయంలో నటి రమ్యకృష్ణకు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. ఎందుకంటే రజనీకాంత్కు విలన్గా నటించడంతో, సూపర్స్టార్ అభిమానులు రమ్యకృష్ణను తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ కారణంగానే ఆ సమయంలో ఆమె థియేటర్లో సినిమా చూడకుండా దూరంగా ఉన్నారు. పడయప్పా విడుదల సమయంలో ఆమె కొన్ని రోజులు ఊరిలోనే లేరని కూడా అంటారు.
రజనీ అభిమానులకు భయపడి
పడయప్పా సినిమా విడుదలైన 1999లో రజనీ అభిమానులకు భయపడి నటి రమ్యకృష్ణ ఆ సినిమాను థియేటర్లోనే చూడలేదట. ఆ తర్వాత థియేటర్లో చూసే అవకాశం రాలేదు. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ల తర్వాత ఆ సినిమా రీ-రిలీజ్ అవ్వడంతో, మొదటిసారిగా పడయప్పా సినిమాను థియేటర్లో అభిమానులతో కలిసి చూసి ఆనందించారు రమ్యకృష్ణ. థియేటర్లో మొదటిసారి పడయప్పా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు తీసిన వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో పంచుకున్నారు.