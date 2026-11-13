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- Ramayana Collection: బాక్సాఫీస్ వద్ద రామాయణ రుద్రతాండవం.. రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన సినిమా
Ramayana Collection: బాక్సాఫీస్ వద్ద రామాయణ రుద్రతాండవం.. రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన సినిమా
Ramayana Collection: నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి నటించిన రామాయణ సినిమా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల వివరాలు చూద్దాం.
1000 కోట్ల క్లబ్లో రామాయణ
నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో ఎంతో గ్రాండ్గా తెరకెక్కిన 'రామాయణ' సినిమా థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాలో రాముడిగా రణబీర్ కపూర్, రావణుడిగా యశ్ నటించారు. సీతగా సాయి పల్లవి నటించింది. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లలో కూడా భారీ రికార్డు సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటివరకు రామాయణ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఈ సినిమా రిలీజైన 8 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1033.55 కోట్లు వసూలు చేసింది. రామాయణ సినిమా నిన్న ఒక్కరోజే ఇండియాలో 53.50 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో 25 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ అత్యధికంగా రూ.437 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కన్నడలో 48.95 కోట్లు, తెలుగులో 38.05 కోట్లు, తమిళంలో 22.15 కోట్లు, మలయాళంలో 18.45 కోట్లు రాబట్టింది.
గ్రాండ్గా రిలీజైన రామాయణ
నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, ఎనిమిది సార్లు ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్న ప్రముఖ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ స్టూడియో డీఎన్ఈజీ, యశ్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన రామాయణ సినిమా మలయాళం, హిందీ, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం అనే ఐదు భాషల్లో విడుదలైంది.
ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ తారాగణం ఈ ఎపిక్ మూవీ కోసం ఒకటయ్యారు. ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తరతరాలుగా పూజించబడే ధర్మానికి ప్రతీక అయిన శ్రీరాముడిగా రణబీర్ కపూర్ నటించాడు. సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి నటించగా, ఆమె ఆ పాత్రకు ఎంతో సహజత్వం, బలం, దయను తీసుకొచ్చింది.
4000 కోట్ల బడ్జెట్
ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్తో కలిసి తన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ద్వారా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్న ప్యాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ 'రాకింగ్ స్టార్' యశ్, వరల్డ్ సినిమాలో ఇప్పటివరకు చూడని బలమైన, అజేయమైన విలన్లలో ఒకరైన రావణుడిగా ఈ చిత్రంలో నటించాడు.
సౌత్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ శోభన కైకేయిగా నటించడం, ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాలో మరో ముఖ్యమైన ఆకర్షణ. గతంలో టీవీ రామాయణ సీరియల్లో శ్రీరాముడిగా నటించి ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్న అరుణ్ గోవిల్, దశరథ మహారాజుగా మళ్లీ వచ్చారు. 'దంగల్' సినిమాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ప్రముఖ డైరెక్టర్ నితీష్ తివారీ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. రామాయణ సినిమాను 4000 కోట్ల బడ్జెట్తో భారీగా నిర్మించారు.
రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిన రామాయణ
లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, విశ్వామిత్ర మహర్షిగా అజింక్య దేవ్, ఇంద్ర దేవుడిగా కునాల్ కపూర్, శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించారు. ఆస్కార్ విన్నింగ్ మ్యూజిక్ లెజెండ్స్ హన్స్ జిమ్మర్, ఏ.ఆర్.రెహమాన్ మొదటిసారిగా కలిసి పనిచేయడం ఈ సినిమాకు మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్. ఈ చిత్రానికి శ్రీధర్ రాఘవన్ స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ఎనిమిది సార్లు అకాడమీ అవార్డు గెలుచుకున్న ప్రముఖ వీఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో డీఎన్ఈజీ ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజువల్స్ వెనుక ఉంది. "
రామాయణం కేవలం ఒక కథ మాత్రమే కాదు, అది మన జీవితంలో, సంస్కృతిలో ఒక భాగం. భారతదేశపు అతిపెద్ద ఇతిహాసాన్ని దాని పూర్తి భౌతిక సౌందర్యంతో, హుందాతనంతో ప్రపంచం ముందు ఉంచడమే మా లక్ష్యం" అని ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొదటి భాగం మాత్రమే ప్రస్తుతం రిలీజైంది. రెండో భాగాన్ని వచ్చే ఏడాది దీపావళికి థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నారు.