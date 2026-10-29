Diwali Box Office Clash: 'రామాయణ' ముందు నయనతార, సూర్య నిలబడతారా ?
2026 దీపావళికి యశ్, రణబీర్ కపూర్ నటించిన 'రామాయణ: పార్ట్ 1', సూర్య 'సీన్', నయనతార 'మూకుతి అమ్మన్ 2' సినిమాల మధ్య బాక్సాఫీస్ పోటీ జరగనుంది. ఈ చిత్రాలు గత దీపావళి రికార్డులను బద్దలు కొడతాయా?
బాక్సాఫీస్ సుల్తాన్ ఎవరు?
2026 దీపావళికి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ సమరం. నవంబర్ 5న రణబీర్ 'రామాయణ 1', నవంబర్ 6న సూర్య 'సీన్', నయనతార 'మూకుతి అమ్మన్ 2' విడుదలై కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తాయా?
2024 రికార్డు బద్దలవుతుందా?
2024 దీపావళికి రెండు హిందీ సినిమాలు తొలి 3 రోజుల్లో ₹227.75 కోట్లు వసూలు చేశాయి. ఇప్పుడు ఈ మూడు సినిమాలు కలిసి ఆ భారీ ఓపెనింగ్ రికార్డును బద్దలు కొడతాయా అనేది ఆసక్తికరం.
గత 3 ఏళ్ల దీపావళి కలెక్షన్లు?
2023లో 'టైగర్ 3' ₹148 కోట్లు, 2024లో 'సింగం అగైన్', 'భూల్ భులయ్యా 3' ₹227.75 కోట్లు రాబట్టాయి. కానీ 2025లో వచ్చిన సినిమాలు కేవలం ₹77.90 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేశాయి.
మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ రామాయణం
2026లో రానున్న 'రామాయణ 1'లో రణబీర్ రాముడిగా, యశ్ రావణుడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
సూర్య నటించిన సీన్ మూవీ రిలీజ్
దీనికి పోటీగా సూర్య 'సీన్' కూడా రానుంది. ఆవేశం ఫేమ్ జితు మాధవన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ విడుదల చేయనుండటంతో భారీ వసూళ్లు రాబట్టవచ్చు.
అంచనాలు పెంచిన మూకుతి అమ్మన్ 2
నయనతార 'మూకుతి అమ్మన్ 2' ఫాంటసీ కథతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోనుంది. అయితే ఒకేసారి పలు సినిమాలు విడుదల కావడం వల్ల థియేటర్ల స్క్రీన్లు, ప్రేక్షకులు చీలిపోయే సవాలు ఉంది.
రామాయణం కలెక్షన్లు 400 కోట్లు దాటుతుందా?
'రామాయణ' తొలి 4 రోజుల్లోనే ₹320 కోట్లు రాబట్టవచ్చని అంచనా. పాజిటివ్ టాక్ వస్తే ₹400 కోట్లకు చేరుకోవచ్చు. ఇదే జరిగితే 2024 దీపావళి రికార్డును ఈ ఒక్క సినిమానే బ్రేక్ చేయగలదు.