500 మంది కోసం 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన రామ్ చరణ్, మాట నిలబెట్టుకున్నమెగా పవర్ స్టార్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి తన మంచి మనసును నిరూపించుకున్నారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారు. మెగాస్టార్ తనయుడు అనిపించుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేశారోతెలుసా?
మెగాస్టార్ వారసత్వం నిలబెట్టిన హీరో..
మెగాస్టార్ వారసత్వాన్ని తీసుకుని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు రామ్ చరణ్. తండ్రి పేరు నిలబెడుతూ... తన ట్యాలెంట్ తో ఎదుగుతూ వచ్చాడు. తనకంటూ ఓన్ గా ఇమేజ్ ను, అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు రామ్ చరణ్. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతున్నాడు చరణ్. నటనలోనే కాదు.. సమాజ సేవలో కూడా తండ్రి చిరంజీవి వారసత్వాన్ని తీసుకున్నాడు చరణ్.
ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడుతూ.. ఎంతో మందికి సాయం చేస్తున్నాడు. చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎంతో మందికి ప్రాణం పోస్తున్నారు. అంతే కాదు మెడికల్ బిల్లలు, చదువులకోసం ఫీజులు.. ఇలా రోజుకు చిరంజీవి నుంచి 25 లక్షలకు పైగా సాయం అందుతున్నట్టు రీసెంట్ ఆయనఅభిమాని ఒకరు వెల్లడించారు.
మాట నిలబెట్టుకున్న మెగా పవర్ స్టార్...
ఇక చరణ్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఆయన చేతి నుంచి భారీ స్థాయిలో సాయం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అదేంటంటే? రామ్ చరణ్ మరోసారి తన ఉదార స్వభావాన్ని చాటుకున్నారు. టాలీవుడ్ డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్కు చెందిన సుమారు 500 మంది డ్యాన్సర్లు, వారి కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఆయన ముందుకు వచ్చారు.
గతంలో తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డ్యాన్సర్లకు మద్దతుగా ఇచ్చిన హామీని తాజాగా చరణ్ నిలబెట్టు కున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ ఆరోగ్య బీమా పథకానికి సంబంధించిన హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ ప్రతిపాదనను తాజాగా ఆయన ఆమోదించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఎంతో శ్రమిస్తున్న డ్యాన్సర్ల కోసం..
సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నవారిలో.. ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి. వారిలో డ్యాన్సర్లు కూడా ఉన్నారు. షూటింగ్ టైమ్ లో.. వారు శారీరకంగా ఎంతో శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రమాదాలు జరగడం, అనారోగ్యం, రకరకాల సమస్యలను వారు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ విషయాన్ని రామ్ చరణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా.. ఆయన ఈ విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. డ్యాన్సర్లు, వారి కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో రామ్ చరణ్ ప్రతి డ్యాన్సర్ కుటుంబానికి సమగ్ర ఆరోగ్య బీమా చేయించబోతున్నట్టు సమాచారం.
500 కుటుంబాలకు 50 లక్షల ఖర్చు..
సుమారు 500 మంది డ్యాన్సర్లు, వారి కుటుంబాలకు ఆరోగ్య బీమా పథకం కోసం రామ్ చరణ్ సుమారు రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంలో అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ విసయం తెగ వైరల్ అవుతోంది.
డ్యాన్సర్ల సంక్షేమానికి చరణ్ ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఖర్చు పెడుతున్నాడని తెలిసి..పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అడుగుజాడల్లోనే సామాజిక బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూ, సినీ కార్మికుల సంక్షేమానికి చరణ్ ఎప్పటికప్పుడు తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు.
రామ్ చరణ్ సినిమాలు..
ప్రస్తుతం బుచ్చిబాబు డైరెక్షన్ లో పెద్ది మూవీ చేస్తున్నారు రామ్ చరణ్. ఈసినిమాలో చరణ్ జోడీగా బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోంది. ఈసినిమాను ఈ ఏడది చరణ్ బర్త్ డే కానుకగా రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈ మూవీ తరువాత ఆయన సుకుమార్ తో పాన్ ఇండియా సినిమా చేయబోతున్నారు.