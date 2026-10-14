- Home
- Entertainment
- Ram Charan - Sukumar: రామ్ చరణ్ RC17 కోసం సుకుమార్ టీమ్ రెడీ.. హైదరాబాద్లో కొత్త ఆఫీస్ ప్రారంభం
Ram Charan - Sukumar: రామ్ చరణ్ RC17 కోసం సుకుమార్ టీమ్ రెడీ.. హైదరాబాద్లో కొత్త ఆఫీస్ ప్రారంభం
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కనున్న RC17 సినిమా కోసం హైదరాబాద్లో కొత్త కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. త్వరలో పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది.
హైదరాబాద్లో RC17 కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభం
మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ కలయికలో రూపొందనున్న కొత్త సినిమాపై టాలీవుడ్లో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ను తాత్కాలికంగా RC17గా పిలుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు సినిమా కథ, నేపథ్యం, జానర్కు సంబంధించిన వివరాలను చిత్రబృందం వెల్లడించలేదు. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం హైదరాబాద్లో కొత్త కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. దీంతో ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన పనులు ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సుకుమార్ టీమ్తో గ్రూప్ ఫొటో
కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభమైన సందర్భంగా దర్శకుడు సుకుమార్ తన టీమ్తో కలిసి గ్రూప్ ఫొటో దిగారు. ఈ ఫొటోలను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. RC17కు సంబంధించిన కార్యాలయం సిద్ధమైందని, త్వరలోనే సినిమా ప్రయాణం ప్రారంభం కానుందని పోస్ట్లో పేర్కొంది. త్వరలో పూజా కార్యక్రమంతో సినిమా ప్రయాణం మొదలవుతుందని తెలిపింది.
భారీ స్థాయిలో నిర్మించనున్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించనుంది. రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కలయికలో వస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే సినిమా ఏ జానర్లో రూపొందనుంది, కథాంశం ఏమిటి, ఇతర నటీనటులు ఎవరు అనే విషయాలను నిర్మాతలు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభం, త్వరలో జరగనున్న పూజా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమే బయటకు వచ్చింది. సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాతే పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సారా అర్జున్, అనిరుధ్ పేర్లు ప్రచారంలో
RC17లో నటి సారా అర్జున్, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ భాగం కానున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వీరి భాగస్వామ్యంపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాజెక్టులో వారు ఉన్నట్లు ఇప్పుడే నిర్ధారించలేం. చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అధికారిక సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల ద్వారా వచ్చే ప్రకటనల కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరలో పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో, సినిమా ప్రారంభానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
THE MASTERMIND and his DEN for #RC17 are READY🔥
The journey begins with the pooja ceremony soon. Stay tuned for exciting updates ✨
Mega Power Star @AlwaysRamCharan @aryasukku @SukumarWritings @MythriOfficial https://t.co/zxd9bJ9MGU
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 14, 2026
పెద్ది తర్వాత RC17పై రామ్ చరణ్ ఫోకస్
రామ్ చరణ్ ఇటీవల ‘గేమ్ ఛేంజర్’, ‘పెద్ది’ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘పెద్ది’లో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించగా, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా తర్వాత రామ్ చరణ్, సుకుమార్తో కలిసి RC17 ప్రాజెక్ట్పై దృష్టి పెట్టనున్నారు. హైదరాబాద్లో కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభం కావడంతో ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు ముందుకు సాగుతున్నాయి. చిత్రబృందం నుంచి వచ్చే తదుపరి అధికారిక ప్రకటనలపై ఆసక్తి నెలకొంది.