Ram Charan Injury: రామ్ చరణ్కి దెబ్బ,పెద్ది సినిమా వాయిదా?.. అభిమానుల ఆందోళన
Ram Charan Injury: రామ్ చరణ్ గాయపడ్డారు. పెద్ది సినిమా షూటింగ్లో గాయమైందట. కంటికి గాయమైందని తెలుస్తోంది. దీంతో `పెద్ది`సినిమాకి బ్రేక్ వేశారని అంటున్నారు.
రామ్చరణ్ కి గాయాలు ?
గ్లోబల్ స్టార్ గా రాణిస్తోన్న రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు `పెద్ది` సినిమాలో నటిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. జాన్వీ కపూర్ ఇందులో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఇది ఏప్రిల్ 30న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద దెబ్బ తగలింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ని ఆపేయాల్సి వస్తోంది. రామ్ చరణ్కి గాయమైంది. `పెద్ది` సినిమా షూటింగ్లో రామ్ చరణ్ గాయపడినట్టు సమాచారం.
రామ్ చరణ్ వారం రోజులు రెస్ట్ ?
`పెద్ది` సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. అనుకున్న టైమ్కి రిలీజ్ చేయాలని, ముందుగానే చిత్రీకరణ పూర్తి చేయాలని టీమ్ భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా టీమ్ రెండుగా విడిపోయి షూటింగ్ చేస్తున్నారట. ఓ వైపు చిత్రీకరణ, మరోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారట. ఈక్రమంలో మూవీకి షూటింగ్కి బ్రేకులు పడ్డాయి. `పెద్ది`సినిమా షూటింగ్లో చరణ్కి గాయమైందట. ఆయన కంటి వద్ద గాయమైందని, కొన్నిరోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందని తెలుస్తోంది. గాయం చిన్నదే అయినా విశ్రాంతి అవసరం అని డాక్టర్లు సూచించినట్టు సమాచారం.
పెద్ది రిలీజ్ వాయిదా?
దీంతో ఇప్పుడు `పెద్ది` సినిమా షూటింగ్కి బ్రేకులు పడ్డాయి. అయితే సినిమాని గ్యాప్ లేకుండా చిత్రీకరించాలని టీమ్ ప్లాన్ చేసింది. కొంత టాకీ పార్ట్, యాక్షన్ సీన్లు చిత్రీకరించాల్సి ఉందట. దీంతోపాటు రెండు పాటలు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయట. టాకీ, యాక్షన్ పార్ట్ ని ఈ నెలాఖరు వరకు పూర్తి చేయాలని భావించారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్లో 10 లోపు పాటలు పూర్తి చేసి ఇరవై లోపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు రామ్ చరణ్కి గాయం కావడంతో షూటింగ్కి బ్రేకులు పడ్డాయి. ఇది రిలీజ్ డేట్పై ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి టీమ్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి. అయితే చరణ్ కి గాయంపై టీమ్నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.