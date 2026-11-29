Samantha: సినిమాలే వద్దు అనుకున్న సమంత, షాకింగ్ నిర్ణయం వెనుక కారణం ఏంటి?
Samantha: మయోసైటిస్ అనే ప్రాణాంతక వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న సమంత, మళ్లీ సినిమాల్లో మాస్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో పాటు.. పెళ్లి చేసుకుని ఓ బాబుకి జన్మనిచ్చారు. ఆమె జీవితంలో సినిమాలే వద్దు అనుకున్న సంఘటన గురించి తెలుసా?
సమంత సినిమా ప్రయాణం
నటి సమంత రూత్ ప్రభు సినిమా ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు ఉన్నాయి. ఒకవైపు హిట్ సినిమాలు, అవార్డులు, అభిమానుల ప్రేమ.. మరోవైపు మయోసైటిస్ అనే ప్రాణాంతక వ్యాధి, శారీరక, మానసిక సవాళ్లు, ఆపై నటననే వదిలేయాలన్న నిర్ణయం. కానీ కష్టకాలంలోనూ జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించాలని అనుకున్న సమంత ఇప్పుడు మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్లోకి వచ్చారు. మయోసైటిస్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న సమయంలో సినిమాలకు దూరమై వ్యాపారవేత్తగా మారాలనుకున్నానని సమంత ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
నటనకు గుడ్బై చెప్పాలన్న ఆమె నిర్ణయాన్ని మార్చి.. దర్శకుడు, ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు ఆమెలో ధైర్యం నింపారు. ఆయన ప్రోత్సాహం, నమ్మకమే సమంతకు మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చే ధైర్యాన్ని ఇచ్చాయి. ఈ కమ్బ్యాక్కు 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమానే పెద్ద ఉదాహరణ. ఈ సినిమా రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించడమే కాకుండా సమంత నటనకు ప్రశంసలు కూడా దక్కాయి. ఇప్పుడు ఆమె నటనతో పాటు నిర్మాణం, వ్యాపారం, ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలపై కూడా దృష్టి పెడుతున్నారు.
మయోసైటిస్ అంటే ఏంటి?
మయోసైటిస్ అనేది కండరాలలో వాపుకు కారణమయ్యే అరుదైన వ్యాధి. ఇందులో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. కొన్ని రకాలు ఆటో ఇమ్యూన్ సమస్యలకు సంబంధించినవి. అంటే మన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థ పొరపాటున తన స్వంత కండరాలపై దాడి చేస్తుంది. కండరాల బలహీనత, అలసట, కండరాల నొప్పి, కుర్చీలోంచి లేవడం లేదా మెట్లు ఎక్కడం కష్టంగా మారడం ఇవన్నీ మయోసైటిస్ వ్యాధి సాధారణ లక్షణాలు. కొందరికి ఆహారం మింగడం లేదా ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా కష్టంగా మారుతుంది. ఈ లక్షణాలు వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటాయి.
2022లో తనకు మయోసైటిస్ వ్యాధి ఉన్నట్లు సమంత బహిరంగంగా ప్రకటించారు. అనారోగ్యం కారణంగా ఆమె చికిత్స తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, పని నుంచి కూడా బ్రేక్ తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో తన ఆరోగ్యం గురించి అభిమానులకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. తన కష్టాలను పంచుకోవడం ద్వారా సమంత ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించారు. వ్యాధి గురించి మాట్లాడటం, వైద్య సహాయం పొందడం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం ఎంత ముఖ్యమో తన సొంత అనుభవం ద్వారా ఆమె తెలియజేశారు.
సినిమాలను వదిలేయాలనుకున్న సమంత
మయోసైటిస్ వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న విధానం సమంత జీవిత దృక్పథాన్నే మార్చేసింది. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు నటనకు దూరంగా ఉండి, ఇతర రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని ఆమె భావించారు. ‘సిటాడెల్: హనీ బన్నీ’ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ సమయంలో తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని సమంత చెప్పారు. తన కోసం చిత్ర బృందం మొత్తం వేచి ఉండకూడదని, ఇతరుల సమయం వృధా కాకూడదని ఆమె అనుకున్నారు. అందుకే నటనకు దూరమై, తనకు నచ్చిన కథలను నిర్మిస్తూ తెర వెనుక పనిచేయాలనుకున్నారు.
కానీ, రాజ్ నిడిమోరు నమ్మకం, ప్రోత్సాహం సమంత నిర్ణయాన్ని మార్చాయి. ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రాన్ని నిర్మించడంతో పాటు, అందులోనే నటించేలా రాజ్ ఆమెను ప్రోత్సహించారు. చివరకు సమంత అంగీకరించి మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చారు. "నాపై నాకున్న నమ్మకం కంటే రాజ్కే నాపై ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది" అని సమంత ఎన్నోసార్లు ఎమోషనల్ గా చెప్పారు. ఈ నమ్మకమే ఆమె గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీకి ప్రధాన కారణం.
‘మా ఇంటి బంగారం’తో సాలిడ్ కమ్బ్యాక్
మూడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా ద్వారా మళ్లీ హీరోయిన్గా తెరపైకి వచ్చారు. బీవీ నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ చిత్రం జూన్లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో సమంత స్వర్ణ అనే పాత్రలో నటించారు. బయటికి చూసేందుకు సాధారణ గృహిణిలా కనిపించే స్వర్ణ, గతంలో ఓ హింసాత్మక నేపథ్యం ఉన్న మహిళ. తన గుర్తింపును దాచుకుని ప్రశాంత జీవితాన్ని గడపాలనుకునే పాత్రలో సమంత అదరగొట్టారు. సినిమా కథ, యాక్షన్, సమంత నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.
ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్లు వసూలు చేసి, ఆమె సినీ కెరీర్లో అతిపెద్ద విజయంగా నిలిచింది. ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో కూడా సమంత పాలుపంచుకున్నారు. రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ రెడ్డి దువ్వూరుతో కలిసి ఆమె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. నటిగానే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా తన సత్తా చాటారు.
సమంత వ్యక్తిగత జీవితం
సమంత వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎన్నోసార్లు వార్తల్లో నిలిచింది. 2017లో నటుడు నాగ చైతన్యను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఈ వివాహ బంధం 2021లో ఇద్దరి పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులతో ముగిసింది. ఆ తర్వాత సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుల స్నేహం, బంధం గురించి ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2’, ‘సిటాడెల్: హనీ బన్నీ’, ‘మా ఇంటి బంగారం’తో సహా పలు ప్రాజెక్ట్లలో కలిసి పనిచేశారు. డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా కేంద్రంలో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు.
సమంత-రాజ్ దంపతులకు పండంటి మగబిడ్డ
నవంబర్ 19, 2026న సమంత, రాజ్ నిడిమోరు దంపతులు తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలికారు. మగబిడ్డకు ‘దేవ్ నిడిమోరు’ అని పేరు పెట్టారు. నవంబర్ 20వ తేదీన సోషల్ మీడియాలో చిన్నారి చేతుల ఫోటోను షేర్ చేసిన సమంత, “మా అందమైన బాబు. దేవ్ నిడిమోరు. మా హృదయాలు ఇంత సంతోషంగా ఎప్పుడూ లేవు” అని ఎమోషనల్గా పోస్ట్ చేశారు. ఈ వార్త బయటకు రాగానే సినీ ప్రముఖులు, స్నేహితులు, అభిమానులు సమంత-రాజ్ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.