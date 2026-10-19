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- Rajinikanth: రజనీకాంత్ ఆస్తి ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చెందదా, మొత్తం ప్రజలకే.. నిజంగా సూపర్ స్టార్ అలా చెప్పారా ?
Rajinikanth: రజనీకాంత్ ఆస్తి ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చెందదా, మొత్తం ప్రజలకే.. నిజంగా సూపర్ స్టార్ అలా చెప్పారా ?
రజనీకాంత్ కి చెందిన రాఘవేంద్ర కల్యాణ మండపం హోటల్ గా మారుతుంది అనే వార్తలు మొదలయ్యాయి. దీనితో రజనీకాంత్ ఆస్తి గురించి ఆయన చెప్పిన పాత విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
Rajinikanth
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్కు చెందిన చెన్నైలోని రాఘవేంద్ర మండపం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ ప్రాంగణాన్ని త్రీ స్టార్ హోటల్గా మార్చే అవకాశం ఉందంటూ తాజాగా వార్తలు రావడంతో దీనిపై ఆసక్తి పెరిగింది. అదే సమయంలో ఈ ఆస్తి భవిష్యత్తు గురించి గతంలో రజనీకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో కూడిన పాత వీడియో మళ్లీ చర్చలోకి వచ్చింది. ఈ ఆస్తి ద్వారా వచ్చే ఆదాయం చివరకు తమిళనాడు ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందని ఆయన అప్పట్లో హామీ ఇచ్చారు. అయితే రాఘవేంద్ర మండపం మొత్తం హోటల్గా మారుతుందా? లేక ప్రాంగణంలోని కొంత భాగానికే ఈ ప్రతిపాదన పరిమితమవుతుందా? అనే విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారిక స్పష్టత లేదు.
ఆస్తిని ట్రస్ట్కు అప్పగించిన రజనీకాంత్
సుమారు ఎకరా పావు విస్తీర్ణంలో ఉన్న రాఘవేంద్ర మండపం భవిష్యత్తు గురించి రజనీకాంత్ గతంలో ఓ వీడియోలో మాట్లాడారు. ఈ ఆస్తిని తన పేరుతో ఉన్న స్థితి నుంచి రాఘవేంద్ర పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్కు బదిలీ చేశానని, తన వీలునామాలోనూ ఈ నిర్ణయాన్ని చేర్చానని తెలిపారు. “నా మరణం తర్వాత ఈ ఆస్తి మొత్తం రాఘవేంద్ర పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్కు చెందుతుంది” అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, తనకు పేరు, గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిన తమిళనాడు ప్రజలకు ఈ ఆస్తి ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరాలన్నది తన ఉద్దేశమని వివరించారు. “నేను బతకడానికి కారణమైన తమిళనాడు ప్రజలకే ప్రతి పైసా వెళ్తుంది. మా కుటుంబానికి ఒక్క పైసా కూడా వెళ్లదు” అని రజనీకాంత్ చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మరోసారి ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
తన సినిమాలకు టికెట్లు కొన్న అభిమానులను గుర్తుచేసుకుంటూ
తన ఆస్తి ద్వారా ప్రజలకు తిరిగి ఏదైనా చేయాలనే నిర్ణయం వెనుక అభిమానుల ప్రేమ ఉందని రజనీకాంత్ గతంలో వివరించారు. తన సినిమాల టికెట్ల ధరలు కొన్ని రూపాయలుగా ఉన్న రోజుల్లోనూ ప్రజలు టికెట్లు కొనుగోలు చేసి సినిమాలను ఆదరించారని గుర్తుచేసుకున్నారు. తన వీలునామాను ఎప్పుడైనా మార్చుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, బహిరంగంగా ఇచ్చిన మాటను మార్చుకోలేనని చెప్పారు. “మంచి పని చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని వెంటనే చేయాలి” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తన భార్య లతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించినట్లు కూడా వెల్లడించారు. అనంతరం వీలునామా, ఆస్తికి సంబంధించిన పత్రాలను తన బావ వరదాచార్యకు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. రాఘవేంద్ర మండపం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ అభిమానుల సమావేశాలతో పాటు ఆయన ప్రజాజీవితంలోని పలు ముఖ్యమైన సందర్భాలకు స్టేజీగా నిలిచింది.
1989 నుంచి అభిమానులకు ముఖ్యమైన స్టేజీగా
చెన్నైలోని రాఘవేంద్ర మండపం 1989లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రజనీకాంత్కు, ఆయన అభిమానులకు ముఖ్యమైన సమావేశ స్థలంగా కొనసాగుతోంది. అభిమానులతో సమావేశాలు నిర్వహించడం సహా పలు కార్యక్రమాలకు ఈ ప్రాంగణం స్టేజీగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ స్థలంలో త్రీ స్టార్ హోటల్ను అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలు లేదా చర్చలు జరుగుతున్నట్లు ‘సినిమా వికటన్’ కథనం పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా స్పష్టంగా లేవు. ఇతర వార్తా కథనాల్లోనూ ఈ ప్రాంగణంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయబోతున్నారనే అంశంపై స్పష్టత లేదని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మొత్తం ఆస్తినే హోటల్గా మారుస్తారా? లేదా కొంత భాగాన్ని మాత్రమే అభివృద్ధి చేస్తారా? అన్నది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
ఆస్తి మొత్తం కాదు, కల్యాణ మండపం మాత్రమే
రాఘవేంద్ర మండపం భవిష్యత్తుపై వస్తున్న తాజా వార్తల నేపథ్యంలో రజనీకాంత్ గతంలో ఇచ్చిన హామీపై అభిమానులు మరోసారి దృష్టి సారిస్తున్నారు. తనకు ఆదరణ అందించిన తమిళనాడు ప్రజలకు ఈ ఆస్తి ద్వారా వచ్చే ప్రతి పైసా ఉపయోగపడాలని ఆయన అప్పట్లో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆస్తిని రాఘవేంద్ర పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్కు అప్పగించడంతో పాటు తన వీలునామాలోనూ ఈ నిర్ణయాన్ని చేర్చినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంగణాన్ని త్రీ స్టార్ హోటల్గా మార్చే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, ఆస్తి మొత్తం విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారనే దానిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. రాఘవేంద్ర కల్యాణ మండపం గురించి గతంలో రజనీకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే కొందరు రజనీకాంత్ తన ఆస్తి మొత్తాన్ని ట్రస్ట్ కి ఇచ్చేస్తారని, ఆయన ఆస్తిలో ఒక్క పైసా కూడా కుటుంబ సభ్యులకు చెందదు అంటూ పుకార్లు సృష్టిస్తున్నారు. రజనీకాంత్ చెప్పింది.. రాఘవేంద్ర కల్యాణ మండపం ద్వారా వచ్చే ప్రతి పైసా ట్రస్ట్ కి చెందుతుంది అని చెప్పారు. తద్వారా ప్రజలకు వెళుతుంది అని అన్నారు. కల్యాణ మండపం ట్రస్ట్ కి చెందేలా కూడా చర్యలు తీసుకున్నారు. అంతే కానీ తన ఆస్తి మొత్తం ట్రస్ట్ కి వెళుతుంది అని చెప్పలేదు.