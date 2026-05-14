Rajinikanth: రజినీకాంత్ పక్కనే ఉన్నా ఎవరూ కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు.. సూపర్ స్టార్ ఇగో ముక్కలైంది
బెంగళూరులో శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గురూజీకి చెందిన 'ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్' సంస్థ 45వ వార్షికోత్సవంలో సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన జీవితంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటనను పంచుకున్నారు.
రజినీకాంత్ ప్రత్యేక అతిథిగా..
బెంగళూరులో శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గురూజీకి చెందిన 'ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్' సంస్థ 45వ వార్షికోత్సవం, గురూజీ 70వ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో రజినీకాంత్ ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్టేజీపై తన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
15 రోజులు ఉండిపోయాను
చాలా ఏళ్ల క్రితం 'ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్' ఆశ్రమానికి వెళ్లిన అనుభవాన్ని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఆశ్రమంలోకి అడుగుపెట్టగానే అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం నన్ను కట్టిపడేసింది. రెండు రోజులే ఉండాలనుకున్న నేను, 15 రోజులు ఉండిపోయాను. ఒకరోజు గురూజీ నన్ను ఆశ్రమం చుట్టూ తిరగడానికి పిలిచారు. కానీ అభిమానులు చుట్టుముడతారని నేను సంకోచించాను" అని రజినీకాంత్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
నా ఇగో పూర్తిగా ముక్కలైపోయింది
గురూజీ భరోసాతో బయటకు వెళ్లామని, అక్కడ వేలమంది ఉన్నా ఒక్కరు కూడా తనను పట్టించుకోలేదని రజినీకాంత్ చెప్పారు. "ఎవరూ ఫోటోలు, ఆటోగ్రాఫ్లు అడగలేదు. నేను చేయి ఊపినా ఎవరూ చూడలేదు. ఆ క్షణమే నా ఇగో పూర్తిగా ముక్కలైపోయింది" అని ఆయన మనసువిప్పి పంచుకున్నారు.
ఫేమ్, స్టార్డమ్ అనేవి ఆధ్యాత్మికత ముందు చాలా చిన్నవి
ఆ సమయంలో శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ జోక్ చేయగా, రజినీకాంత్ నవ్వుతూ తన తల వైపు చూపిస్తూ, "అసలైన ప్రభావం ఇక్కడ పడింది" అని బదులిచ్చారు. ఫేమ్, స్టార్డమ్ అనేవి ఆధ్యాత్మికత ముందు చాలా చిన్నవని, ఆధ్యాత్మిక శక్తికి మించినది ఏదీ లేదని చెబుతూ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.
