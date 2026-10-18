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- Rajinikanth Fitness: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ డైలీ హ్యాబిట్స్ బయటపెట్టిన జైలర్ 2 నటి.. లిస్ట్ మొత్తం ఇదే
Rajinikanth Fitness: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ డైలీ హ్యాబిట్స్ బయటపెట్టిన జైలర్ 2 నటి.. లిస్ట్ మొత్తం ఇదే
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎంతో ఫిట్గా ఉంటారు. ఆయన ఎనర్జీ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. 'జైలర్ 2' షూటింగ్ టైమ్లో రజినీ ఫాలో అయిన డైట్ గురించి నటి మిర్ణా మీనన్ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు.
75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫుల్ ఎనర్జీతో సూపర్ స్టార్
ఇండియన్ సినిమా 'సూపర్ స్టార్' రజినీకాంత్ స్టైల్, ఎనర్జీకి ఎప్పుడూ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఆయనకు 75 ఏళ్లు వచ్చినా, స్క్రీన్ మీద ఆయన స్టైల్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫిట్నెస్, వర్కౌట్, డైట్ గురించి అభిమానులు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా 'జైలర్ 2' షూటింగ్లో రజినీ డైలీ రొటీన్ చూసిన నటి మిర్ణా మీనన్ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. ఇవి ఇప్పుడు సినిమా అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
జిమ్ లేకపోయినా వర్కౌట్కి లీవ్ లేదు
నటి మిర్ణా మీనన్ 'జైలర్ 2' షూటింగ్ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఆమె రజినీకాంత్ క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి గురించి మాట్లాడారు. ఆయన ఉదయాన్నే త్వరగా నిద్రలేచి, వర్కౌట్ అంతా పూర్తి చేసుకున్నాకే షూటింగ్ స్పాట్కి వస్తారట. ఈ విషయం తనకు చాలా నచ్చిందని మిర్ణా చెప్పారు. రజినీ ఫిట్నెస్లో ఆయన క్రమశిక్షణే చాలా ముఖ్యం.
షూటింగ్ జరిగే చోట జిమ్ లేకపోయినా ఆయన వర్కౌట్ చేయడం ఆపరు. మిర్ణా మీనన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం, చాలా షూటింగ్ స్పాట్స్లో జిమ్ వసతి ఉండదు.
అందుకే రజినీ తన గదిలోనే వర్కౌట్ చేయడానికి కావాల్సిన వస్తువులను పెట్టుకుంటారట. స్విమ్మింగ్ చేయడం, ట్రెడ్మిల్ మీద పరిగెత్తడం ఆయన డైలీ రొటీన్లో భాగం. షూటింగ్ బిజీలో కూడా ఆయన వ్యాయామానికి సమయం కేటాయించడం చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
మసాలా, ఆయిల్ ఫుడ్స్కి నో
మిర్ణా మీనన్ రజినీకాంత్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అయితే, ఆయన కచ్చితంగా ఏం తింటారో తాను నేరుగా చూడలేదని ఆమె అన్నారు. షూటింగ్ స్పాట్లో విన్నదాని ప్రకారం, రజినీకి మసాలా, నూనె ఎక్కువగా ఉండే వంటకాలు అస్సలు నచ్చవట. ఆయన ఎప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైన భోజనానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
పాలు, పెరుగు, వైట్ రైస్, చక్కెర లాంటివి ఆయన చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారట. వీలైతే వాటిని పూర్తిగా మానేస్తారట. అయితే, ఈ డైట్ గురించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు కాబట్టి, దీన్ని మనం పూర్తిగా నిర్ధారించలేము.
స్విమ్మింగ్, ట్రెడ్మిల్, వాకింగ్: ఫిట్నెస్కి ఇవే మార్గాలు
రజినీ వర్కౌట్స్ గురించి ఇంత చర్చ జరుగుతోంది కదా, అసలు ఈ వ్యాయామాలు శరీరానికి ఎలా మేలు చేస్తాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్విమ్మింగ్: దీనివల్ల శరీరంలోని చాలా కండరాలకు పని దొరుకుతుంది. నీరు మన బరువును మోస్తుంది కాబట్టి, ఇతర వ్యాయామాలతో పోలిస్తే కీళ్ల మీద ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుంది.
ట్రెడ్మిల్ వాకింగ్ లేదా రన్నింగ్: ఇది శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మన శరీరానికి సరిపడా వేగంతో దీన్ని ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యం.
నడక, మెట్లు ఎక్కడం: రోజువారీ జీవితంలో యాక్టివ్గా ఉండటానికి ఇవి చాలా సింపుల్ మార్గాలు.
రెసిస్టెన్స్ వ్యాయామాలు: బాడీ వెయిట్, రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్స్ లేదా సరైన బరువులతో చేసే వ్యాయామాలు కండరాల బలాన్ని పెంచుతాయి.
క్రమశిక్షణతో కూడిన లైఫ్స్టైలే రజినీ ఫిట్నెస్ సీక్రెటా?
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. రోజూ వ్యాయామం చేయడం, పౌష్టికాహారం తినడం, కంటినిండా నిద్రపోవడం, తగినంత నీరు తాగడం, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం లాంటివి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రజినీకాంత్ విషయంలో అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నా వర్కౌట్ కోసం సమయం కేటాయించడమే. ఆ క్రమశిక్షణే ఆయన అసలైన ఫిట్నెస్ సీక్రెట్.