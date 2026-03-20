- Raj B Shetty: ఆరేళ్లు ప్రేమించాక హ్యాండిచ్చిన అమ్మాయి.. రాజ్ బి శెట్టిని మార్చేసిన బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీ
Raj B Shetty: ఆరేళ్లు ప్రేమించాక హ్యాండిచ్చిన అమ్మాయి.. రాజ్ బి శెట్టిని మార్చేసిన బ్రేకప్ లవ్ స్టోరీ
Raj B Shetty: నటుడు రాజ్ బి. శెట్టి 'భర్జరి బ్యాచిలర్స్' షోలో తన ప్రేమ వైఫల్యం గురించి మాట్లాడారు. ఆరేళ్ల బంధం ఎలా ముగిసిపోయిందో, ఆ బ్రేకప్ తనను ఎలా మంచి వ్యక్తిగా మార్చిందో ఆయన బయటపెట్టారు.
సు ఫ్రం సో తో పాపులర్ అయిన రాజ్ బి శెట్టి
సు ఫ్రం సో మూవీతో ఒక్కసారిగా ఇండియా వైడ్గా పాపులర్ అయ్యాడు దర్శకుడు, నటుడు రాజ్ బి శెట్టి. ఇందులో ఆయన నటన ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. నవ్వులు పూయించింది. అదే సమయంలో తక్కువ బడ్జెట్లో సినిమా తీసి ఎలా హిట్టు కొట్టొచ్చో నిరూపించారు. ఆయన 'ఒండు మొట్టెయ కథె' అయినా, 'సు ఫ్రం సో' అయినా బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలుగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా 'సు ఫ్రం సో' ఊహించని స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించింది. ఇది ఆరు కోట్లతో తీస్తే ఏకంగా రూ.125కోట్లు రాబట్టింది.
లవ్ స్టోరీ గురించి రహస్యాలు బయటపెట్టిన రాజ్ బి శెట్టి
కన్నడలో క్రేజీ స్టార్గా మారిన రాజ్ బి శెట్టి తాజాగా తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఓపెన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన తొలిసారిగా తన లవ్ లైఫ్ గురించి ఓ పెద్ద సీక్రెట్ బయటపెట్టారు. తన ప్రేమ వైఫల్యం, దాని నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు, జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి ఆయన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. పలు రహస్యాలను వెల్లడించారు.
రాజ్ బి శెట్టి ఆరు సంవత్సరాల రిలేషన్
'భర్జరి బ్యాచిలర్స్' షోలో రాజ్ ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఈ వీడియోను namma_kannada_tv ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఇందులో ఆయన చెబుతూ, `ఒకమ్మాయి నాతో ఆరేళ్లు ఉంది. ఆ బంధం మొదలయ్యేటప్పుడే నేను చెప్పాను. నువ్వు వెళ్లిపోతానంటే కారణం అడగనని. సరిగ్గా అలాగే జరిగింది. ఆరేళ్ల తర్వాత ఆమె నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయింది' అని రాజ్ చెప్పారు.
చెడ్డవాడిగానే ఉండిపోయేవాడిని- రాజ్ బి శెట్టి
'ఒకవేళ ఆమె నన్ను అప్పుడు వదిలి వెళ్లకపోయుంటే, నేను చెడ్డవాడిగానే మిగిలిపోయేవాడిని అనిపిస్తోంది. నేనేమీ మంచివాడినని కాదు. కానీ బ్రేకప్ అయ్యాక నాకు తెలిసొచ్చింది. నేను ఆమెకు సరిగ్గా ప్రేమను పంచలేదని అర్థమైంది' అని రాజ్ బి శెట్టి చెప్పారు.
ఆమె నేర్పిన పాఠం
ఆయన ఇంకా చెబుతూ, 'కానీ ఆమె బ్రేకప్ చెప్పడం వల్లే నేను ఎదిగాను. లేదంటే చెడ్డవాడిగానే ఉండిపోయేవాడిని. నువ్వు నాతో ఉండటానికి అర్హుడివి కాదు అనే విషయాన్ని ఆమె నాకు నేర్పింది' అని రాజ్ చెప్పారు.
ఇప్పుడు కూడా ఒకరున్నారంటూ భార్యని పరిచయం చేసిన రాజ్ బి శెట్టి
'ఆ తర్వాత మరో అమ్మాయితో బంధం కూడా త్వరగానే ముగిసింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఒకరున్నారు' అంటూ తన భార్య గురించి రాజ్ మాట్లాడారు. 'ప్రస్తుతం నాతో ఉన్న ఆమెకు జీవితంలో చాలా అన్వేషణ ఉంది. నాకూ అలానే ఉంది. మేమిద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాం' అని రాజ్ తెలిపారు. ఆయన చెప్పిన ఈ విషయం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది.