RB Choudary: దళపతి విజయ్ తో భారీ ప్లాన్, కోరిక తీరకుండానే ఆర్.బి.చౌదరి కన్నుమూత..
ప్రముఖ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. ఆయనకు ఎప్పటినుంచో ఓ కోరిక ఉంది. విజయ్ భారీగా ప్లాన్ కూడా చేశారు. కానీ అది తీరకుండానే ఆయన కన్నుమూశారు. ఇంతకీ ఆ కోరిక ఏంటంటే?
రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి మరణం
సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ చిత్రాలు నిర్మించారు ఆర్.బి.చౌదరి. రాజస్థాన్లోని బేవార్ జిల్లా జుండా గ్రామం వద్ద మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన మరణించారు. ఆయన వయసు 76 ఏళ్లు . ఈ ప్రమాదంలో కారు నడుపుతున్న గౌతమ్ చెర్వి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అతడిని జోధ్పూర్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బంధువుల పెళ్లికి వెళ్లి వస్తుండగా..
40 ఏళ్లుగా నిర్మాణ రంగంలో..
ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలో జరగనున్నాయి. గత 40 ఏళ్లుగా నిర్మాణ రంగంలో ఉన్న చౌదరి, 'గోకులంలో సీత', 'సూర్యవంశం' వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను నిర్మించారు. సుధీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వడివేలు, ఫహద్ ఫాసిల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'మారీశన్' ఆయన నిర్మించిన చివరి చిత్రం. యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా 2025 జులైలో విడుదలైంది.
విజయ్ తో 100వ సినిమా చేయాలని..
నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి తన సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ ద్వారా ఇప్పటివరకు 99 చిత్రాలను నిర్మించారు. తన 100వ చిత్రంలో హీరో విజయ్ తో చేయాలని ఆయన ఎంతో ఆశపడ్డారు. దీనికోసం గత కొన్నేళ్లుగా విజయ్ కాల్షీట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ విజయ్ అనూహ్యంగా సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడంతో, ఆర్.బి.చౌదరి నిర్మాణంలో నటించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో తన 100వ సినిమాలో విజయ్ని హీరోగా చూడాలన్న ఆయన కల నెరవేరకుండానే కన్నుమూశారు.