- 10 కోట్లు లోన్ తీసుకుని 100 కోట్లు సంపాదించిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా? ఎలా సాధ్యం అయ్యింది?
హీరోలే కాదు.. హీరోయిన్లు కూడా చాలా తెలివిగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. ముందు చూపుతో ఆస్తులు కొనుకుంటున్నారు. సొంతంగా వ్యాపారాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓ హీరోయిన్ 10 కోట్లు లోన్ తీసుకుని మరీ.. 100కోట్లు సంపాదించింది. ఎవరా బ్యూటీ, ఎలా సాధ్యం అయ్యింది?
తెలివిగా ఆలోచిస్తున్న హీరోయిన్లు..
దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి అన్నారు పెద్దలు. ఈ విషయాన్ని కొంత మంది హీరోయిన్లు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు. హీరోలకంటే రెమ్యునరేషన్ చాలా తక్కువా అందుకోవడంతో.. వచ్చిన రెమ్యునరేషన్ ను రకరకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేసి.. లాభాలు సాధిస్తున్నారు నేటి తరం తారలు.
దాదాపు అందరు హీరోయిన్లు ఏదో ఒక బిజినెస్ లు చేస్తూ.. జీవితంలో సెటిల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సినిమాల టైమ్ అయిపోయాక.. ఫుట్ టైమ్ వ్యాపారాలు చూసుకునేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఓ హీరోయిన్ 20 ఏళ్ళ కిందటే అందరికంటే తెలివిగా ఆలోచించి చేసిన సాహసం.. ఆమెకు ఇప్పుడు 100 కోట్లు తెచ్చిపెట్టింది. ఇంతకీ ఎవరామె ఏం చేసిందంటే?
10 కోట్లు లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కట్టిన మీనా..
ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు మీన. అవును మీనా చాలా తెలివిగా ఆలోచించింది. మీన 2000 సంవత్సరంలో ఓ బ్యాంక్ లో 10 కోట్లు లోన్ తీసుకుంది. ఆ డబ్బుతో ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తుందేమో అనుకున్నారు అంతా. కానీ ఆమె ఆ డబ్బుతో చెన్నైలో స్థలం కొని, అందులో విలాసవంతమైన ఇల్లు కట్టుకున్నారు. చాలామంది ఇదేం పిచ్చిపని అని ఆమెను విమర్శించారు. దగ్గరివాళ్లేమో రిస్క్ లో పడతావ్ అని తిట్టారు. కానీ మీనా ఎవరి మాట లెక్క చేయలేదు. తనపని తాను చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
10 రెట్లు లాభానికి అమ్ముడుపోయిన ఇల్లు..
దాదాపు 25 ఏళ్ల క్రిందట మీనా చేసిన ఆ సాహసం.. ఇప్పుడు ఆమెకు 10 రెట్లు లాభాలు తీసుకొచ్చింది. అప్పట్లో ఆమె 10 కోట్లతో ఇల్లు కట్టుకుంటే.. అది ఇప్పుడు 100 కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది. అప్పట్లోనే 10 కోట్లు లోన్ తీసుకుందంటే.. మరో పది కోట్లు వడ్డీ వేసుకున్నా.. 20 కోట్లకన్న ఎక్కువ అవ్వదు. కానీ మీనా ఆలోచన మాత్రం ఆమె జీవితానికి బాగా ఉపయోగపడింది. చెన్నైలో ముందు ముందు డెవలప్ అయ్యే ఏరియా ఏది అని చూసుకుని మరీ మీనా ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఇల్లే ఆమెకు భారీగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. భర్త లేకపోయినా.. ఆమెకు ఆర్ధికంగా అండగా నిలిచింది.
మీనా టాలెంట్ కు ఫిదా అవుతున్నారు..
ఆ ఇల్లును సంప్రదాయ వాస్తుశైలిలో నిర్మించారు. చేతితో చెక్కిన చెక్క స్తంభాలు, విశాలమైన ప్రాంగణం, ప్యాలెస్ తరహా డిజైన్తో దాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఆధునిక భవనాల మధ్య ఇలాంటి పాతకాలపు కళాత్మక ఇళ్లు అరుదుగా ఉండటంతో, ఈ బంగ్లా ఎక్కువ రేటు పలికింది.
ఈ ఇంటి అందానికి ఫిదా అయిపోయిన అమెరికాకు చెందిన ఓ జంట, 100 కోట్లకు కొనడానికి ముందుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు అప్పుగా అనిపించిన పెట్టుబడి, ఇప్పుడు పదింతల లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో ఒకప్పుడు విమర్శించిన వారే.. ఇప్పుడు మీనాను మంచి ఇన్వెస్టర్ అని ప్రశంసిస్తున్నారు. మీనా టాలెంట్ కు ఫిదా అవుతున్నారు.
తెలుగు, తమిళంలో స్టార్ హీరోయిన్ గా
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన మీనా, హీరోయిన్ గా మారి ఓ ఇరవై ఏళ్లు వెండితెరను ఏలింది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో స్టార్ హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది సీనియర్ బ్యూటీ. తెలుగులో వెంకటేష్, చిరంజీవి, బాలయ్య, నాగార్జున, శ్రీకాంత్ సుమన్ లాంటి స్టార్లతో ఆడిపాడింది బ్యూటీ.. తమిళంలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్, విజయ్ కాంత్, అజిత్, లాంటి స్టార్స్ తో జోడీగా నటించి మెప్పించింది. మీనా ఏజ్ బ్యాచ్ లో హీరోయిన్లు అంతా అమ్మ పాత్రలకు టర్న్ అయ్యారు. కానీ మీనా మాత్రం ఇప్పటికీ సీనియర్ హీరోలకు జోడీగా నటిస్తూనే ఉంది.
మీనా రెండో పెళ్లిపై రకరకాల వార్తలు..
ఇక మీనా పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే.. మీనాకు నైనిక అనే కూతురు ఉంది. మీనా భర్త విద్యాసాగర్ కరోనా టైమ్ లో అనారోగ్యంతో మరణించారు. ఆ బాధ నుంచి నెమ్మదిగా కోలుకుంటూ, తన కూతురిని పెంచుకుంటున్నారు. మీనా కూతురు నైనిక, 'తెరి' (తెలుగులో 'పోలీసోడు') సినిమాలో విజయ్ కూతురిగా నటించింది. ఇక మీనా రెండో పెళ్లిపై రకరకాల వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. వాటిలో నిజం లేదని.. అవన్నీ కట్టుకథలంటూ ఇంటర్వ్యలలో మీనా కొట్టిపారేసింది.