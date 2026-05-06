Citadel Season 2: ప్రియాంక చోప్రా నుంచి మరో యాక్షన్ ఫీస్ట్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే?
ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, రిచర్డ్ మ్యాడెన్ నటించిన 'సిటాడెల్ సీజన్ 2' మే 6న ప్రైమ్ వీడియోలో వచ్చేస్తోంది. ఈ స్పై థ్రిల్లర్ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతాయని రుస్సో బ్రదర్స్ చెప్పారు. దీంతో అభిమానులు మొత్తం సిరీస్ను ఒకేసారి చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సిటాడెల్ అభిమానుల ఎదురుచూపులకు తెరపడింది. ఈ స్పై థ్రిల్లర్ రెండో సీజన్ మే 6న ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇండియాలో మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి అన్ని ఎపిసోడ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొదటి సీజన్లా వారానికి ఒకటి కాకుండా, ఈసారి అన్ని ఎపిసోడ్లను ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
డైరెక్టర్లు ఆంథోనీ, జో రుస్సో
సిరీస్ రిలీజ్కు ముందు డైరెక్టర్లు ఆంథోనీ, జో రుస్సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఆన్లైన్లో స్ఫాయిలర్స్ చూడొద్దని అభిమానుల ను కోరారు. సోషల్ మీడియాలో కథ లీక్ కాకముందే త్వరగా చూసేయమని వాళ్లు సూచించారు.
మానవాళి భవిష్యత్తునే మార్చేసే కుట్ర
ఈ కొత్త సీజన్లో ఏజెంట్లు మేసన్ కేన్, నదియా సిన్హ్, బెర్నార్డ్ ఓర్లిక్ మరో ప్రమాదకరమైన గ్లోబల్ మిషన్ను ఎదుర్కొంటారు. మానవాళి భవిష్యత్తునే మార్చేసే కుట్రను ఆపేందుకు వీళ్లు ప్రయత్నిస్తారు. ఈ క్రమంలో హై-రిస్క్ మిషన్లు, ఊహించని ద్రోహాలు, అదిరిపోయే యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ఉంటాయని కథనం చెబుతోంది.
