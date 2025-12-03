రాజమౌళి వారణాసి తర్వాత గ్లోబల్ బ్యూటీకి మరో జాక్ పాట్.. ప్రభాస్ సినిమాలో ఛాన్స్ ?
Prabhas kalki 2 movie : మెగా బడ్జెట్ సినిమా రెండో భాగం నుంచి దీపికా పదుకొణె తప్పుకోవడంతో, ఆమె స్థానంలో ప్రియాంక చోప్రాను తీసుకునేందుకు నిర్మాతలు ఆలోచిస్తున్నారని సమాచారం.
Image Credit : X/@VyjayanthiFilms
కల్కి 2లో దీపికా పదుకొణె స్థానంలో ఎవరు?
అంతర్జాతీయ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా మార్కెట్ ఇప్పుడు టాప్లో ఉంది. రాజమౌళి సినిమాలో నటించడంతో పాటు, ఇప్పుడు కల్కి 2లో దీపిక స్థానంలో నటించనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Image Credit : Instagram
దీపికా పదుకొణె బదులు ప్రియాంక చోప్రా
బ్లాక్బస్టర్ 'కల్కి 2898 AD' రెండో భాగం నుంచి దీపిక తప్పుకుంది. 8 గంటల షిఫ్ట్ అడగడమే కారణమని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె స్థానంలో ప్రియాంక చోప్రాను నిర్మాతలు పరిశీలిస్తున్నారు.
Image Credit : priyanka chopra instagram
నేపథ్యం ఏంటి?
గతంలో దీపిక స్థానంలో అలియా భట్ పేరు వినిపించింది. కానీ రాజమౌళి సినిమాతో ప్రియాంక మార్కెట్ పెరగడంతో, కల్కి 2కు ఆమెను తీసుకుంటే సినిమాకు ప్లస్ అవుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.
Image Credit : instagram
కల్కి 2898 AD 2 బడ్జెట్ ఎంత?
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'కల్కి 2898 AD' రూ.1042 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు దీని సీక్వెల్ 'కల్కి 2898 AD 2'ను సుమారు రూ.700 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీయబోతున్నారు.
