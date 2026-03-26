Prasad Behara: విరాజితతో సిరీస్ ఆపేయడానికి కారణం అదే.. ప్రసాద్ బెహరా కామెంట్స్
Prasad Behara: యూట్యూబ్ స్టార్ ప్రసాద్ బెహరా తన పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ జోడి విరాజితతో సిరీస్ ఆపేయడానికి గల కారణాలను వివరించారు. నెగిటివ్ కామెంట్స్, బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, తన అప్ కమింగ్ మూవీ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి..
విరాజితతో సిరీస్ ఎందుకు ఆపేశారు?
యూట్యూబ్ ప్రపంచంలో ప్రసాద్ బెహరా, విరాజిత జోడికి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి చేసిన వెబ్ సిరీస్లు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సాధించాయి. అయితే, సడన్ గా వీరి కాంబినేషన్ ఆగిపోవడంపై అభిమానుల్లో ఎన్నో సందేహాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రసాద్ దీనిపై పూర్తి స్పష్టతనిచ్చారు.
విరాజితతో కాంబినేషన్ ఆగిపోవడానికి కారణం:
ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ఒకే జోడిని పదే పదే చూపిస్తే ప్రేక్షకులకు బోర్ కొడుతుందని, అలాగే "విరాజిత లేకపోతే ప్రసాద్ లేడా?" అనే ఫీలింగ్ రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే కొత్త వాళ్లతో ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అవసరమైనప్పుడు కచ్చితంగా మళ్ళీ కలిసి నటిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కామెంట్స్, ఫీడ్బ్యాక్:
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్ ను తాను చాలా గౌరవిస్తానని ప్రసాద్ చెప్పారు. 'పెళ్లి వారండీ' సిరీస్ సమయంలో విరాజిత ఎంట్రీ పై ఆడియన్స్ ఇచ్చిన ఇన్ పుట్స్ తోనే కథలో మార్పులు చేశామని తెలిపారు. అయితే, నటన గురించి చేసే విమర్శలను స్వీకరిస్తాను కానీ, వ్యక్తిగత దూషణలను అస్సలు పట్టించుకోనని ఆయన అన్నారు.
బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ పై స్పందన:
వీడియోల మధ్యలో బ్రాండ్స్ ప్రమోట్ చేయడంపై వచ్చే విమర్శలకు ఆయన గట్టిగానే సమాధానమిచ్చారు. ఒక వెబ్ సిరీస్ వెనుక 30-40 మంది ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్లు ఉంటారని, వారందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలంటే కేవలం వ్యూస్ ద్వారా వచ్చే డబ్బు సరిపోదని, అందుకే బ్రాండ్ సపోర్ట్ తప్పనిసరి అని వివరించారు.
సినిమా అవకాశాలు:
ప్రస్తుతం ప్రసాద్ బెహరాకు వెండితెరపై కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. రాబోయే సినిమాల్లో ఆయన కమెడియన్ గానే కాకుండా, సీరియస్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా, తండ్రి పాత్రల్లో కూడా కనిపించబోతున్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, పాత్రలో దమ్ముంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎలాంటి పాత్రనైనా చేస్తానని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.