ప్రకాశ్ రాజ్ రంగంలోకి దిగాడు, కంగనా పై ఫైర్.. ఏఆర్ రెహమాన్కు సపోర్ట్ గా కామెంట్స్..
ఏఆర్ రెహమాన్పై కంగనా రనౌత్ చేసిన ఆరోపణలపై ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ప్రజలు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. ఒక కార్యక్రమంలో ఏఆర్ రెహమాన్ వివాదంపై ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడి, కంగనా పై ఫైర్ అయ్యాడు.
ప్రకాష్ రాజ్ స్పందన
సౌత్, బాలీవుడ్ సినిమాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకున్న ప్రకాష్ రాజ్ ఇటీవల కేరళ సాహిత్యోత్సవంలో మాట్లాడారు. 'నిరసనను నేరంగా మార్చడం! మాట్లాడితే ఎవరిని జైలుకు పంపుతారు?' అనే అంశంపై మాట్లాడుతూ.. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ వివాదాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారు. రెహమాన్ను విమర్శిస్తూ కంగనా రనౌత్ ఎలా 'మూర్ఖంగా' ప్రవర్తించిందో కూడా ఆయన వివరించారు.
రెహమాన్ కు సపోర్ట్ గా..
ఆ కార్యక్రమంలో ప్రకాష్ రాజ్.. రెహమాన్ వివాదం గురించి మాట్లాడుతూ, "ఏఆర్ రెహమాన్కు ఏం జరుగుతోంది? ప్రజల్లో ఏం చర్చ నడుస్తోంది? మా తుఝే సలామ్. జై హో. రెండు ఆస్కార్లు వచ్చినప్పుడు మీరు సంతోషించారు. ఆయన కేవలం... ఆయన పని కోసం అడుక్కోవడం లేదు, ఆయన అంతకంటే చాలా పైన ఉన్నారు, ఇదే నిజం" అన్నారు.
కంగనాపై ఫైర్ అయిన ప్రకాష్ రాజ్..
ఆ తర్వాత, రెహమాన్ తన 'ఎమర్జెన్సీ' సినిమాకు పనిచేయలేదని కంగనా చేసిన విమర్శను ప్రకాష్ రాజ్ 'ప్రమోషన్' అన్నారు. "చూడండి ఎలాంటి మాటలు మొదలయ్యాయో. ఎలాంటి గొడవ జరుగుతోందో. ఒక నటి, దర్శకురాలు కూడా, రెహమాన్ తన సినిమాలో పనిచేయలేదని అతన్ని దేశద్రోహి అంటోంది. కంగనా తన 'ఎమర్జెన్సీ' అనే ప్రచార చిత్రాన్ని క్లాసిక్ అంటోంది. ఎందుకంటే రెహమాన్ ఆమెతో పనిచేయడానికి నిరాకరించారు. మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతోందో చూడండి" అన్నారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి కంగనా ఏమంది?
ఒక ఇంటర్వ్యూలో రెహమాన్ 'ఛావా'ను 'విభజించే' సినిమా అన్నందుకు విమర్శలు వచ్చాయి. బాలీవుడ్లో పని దొరక్కపోవడానికి మతపరమైన కారణాలున్నాయని చెప్పిన తర్వాత కంగనా స్పందించింది. "డియర్ @arrahman జీ, నేను కాషాయ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినందుకు ఇండస్ట్రీలో వివక్ష ఎదుర్కొన్నాను, కానీ మీకంటే పక్షపాత, ద్వేషపూరిత వ్యక్తిని చూడలేదు" అని ఇన్స్టాలో రాసింది.
కంగనా సంచలన కామెంట్స్..
ఇందిరా గాంధీ ఆధారిత 'ఎమర్జెన్సీ'కి సంగీతం నిరాకరించారని చెప్తూ, "నా సినిమా కథ చెప్పాలనుకున్నా. కానీ మీరు నన్ను కలవడానికే నిరాకరించారు. మీరు ప్రచార చిత్రంలో భాగం కావాలనుకోవడం లేదని నాకు చెప్పారు. విమర్శకులందరూ 'ఎమర్జెన్సీ'ని గొప్ప చిత్రమన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా ఏకపక్షంగా లేదన్నారు. కానీ మీరు ద్వేషంతో గుడ్డివారయ్యారు. మిమ్మల్ని చూస్తే జాలి వేస్తోంది #ఎమర్జెన్సీ" అని కంగనా అన్నారు.
బాధపెట్టే ఉద్దేశం లేదు..
ఈ వివాదం తర్వాత, రెహమాన్ ఒక వీడియోలో భారత్, సంగీతంపై తన ప్రేమను చాటారు. ఎవరినీ బాధపెట్టే ఉద్దేశం లేదన్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, ఆస్కార్ విజేత అయిన ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ విషయాన్ని వదిలేసి ముందుకు సాగాలని చెప్పారు.