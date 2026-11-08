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- Pragya Jaiswal: ప్రగ్యా జైస్వాల్ దీపావళి స్టన్నింగ్ లుక్.. చీరకట్టులో చిచ్చుబుడ్డిలా మెరుపులు
Pragya Jaiswal: ప్రగ్యా జైస్వాల్ దీపావళి స్టన్నింగ్ లుక్.. చీరకట్టులో చిచ్చుబుడ్డిలా మెరుపులు
దీపావళి సందర్భంగా అభిమానులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ప్రగ్యా జైస్వాల్ చీరలో దిగిన అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది. తన గ్లామర్ తో దీపావళికి మెరుపులు మెరిపిస్తోంది.
దీపావళి శుభాకాంక్షలతో ఫొటోలు
దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రగ్యా జైస్వాల్ ఈ ప్రత్యేక ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంది. సంప్రదాయ చీరకట్టులో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ఆమె ఫొటోలను చూసిన అభిమానులు అందం, స్టైలింగ్పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
గోల్డెన్ చీరలో మెరిసిపోతూ..
ఈ ఫొటోషూట్లో ప్రగ్యా గోల్డెన్, బ్రౌన్ కలర్ కలయికలో ఉన్న చీరను ధరించింది. దానికి జతగా డార్క్ గ్రీన్ కలర్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ ఎంచుకుంది. చీర అంచున ఉన్న అందమైన వర్క్, బ్లౌజ్పై చేసిన ఎంబ్రాయిడరీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఆభరణాలతో రాయల్ లుక్
మెడలో భారీ నెక్లెస్, చెవులకు అందమైన జుంకాలు, చేతులకు బ్రాస్లెట్లు ధరించింది. ఆభరణాల్లోని గ్రీన్ స్టోన్స్ ఆమె చీర, బ్లౌజ్ రంగులకు చక్కగా సరిపోయాయి. ఈ మొత్తం స్టైలింగ్ ఆమెకు రాయల్ లుక్ను తీసుకొచ్చింది.
చిరునవ్వుతో కట్టిపడేస్తూ..
ఒక ఫొటోలో సీరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్తో కనిపించిన ప్రగ్యా.. మరో ఫొటోలో మాత్రం చక్కని చిరునవ్వుతో పోజులిచ్చింది. వదులుగా వదిలేసిన పొడవాటి కురులు, సింపుల్ మేకప్ ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచాయి. రెండు ఫొటోల్లోనూ ఆమె లుక్స్ ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
కంచె సినిమాతో గుర్తింపు
ప్రగ్యా జైస్వాల్ 2014లో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే వరుణ్ తేజ్ హీరోగా క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'కంచె' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. ఇందులో సీతాదేవి పాత్రలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నూతన నటిగా ఫిలింఫేర్ అవార్డును కూడా అందుకుంది.
అఖండతో మరోసారి క్రేజ్
బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన 'అఖండ' సినిమాలో ప్రగ్యా జైస్వాల్ శరణ్య పాత్రలో నటించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించడంతో ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత 'సన్ ఆఫ్ ఇండియా', 'డాకు మహారాజ్' వంటి చిత్రాల్లోనూ నటించింది.
బాలీవుడ్లోనూ సందడి
తెలుగుతో పాటు హిందీ సినిమాల్లోనూ ప్రగ్యా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'ఖేల్ ఖేల్ మే' చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించింది. విభిన్న భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ నటిగా తన పరిధిని విస్తరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
గ్లామర్తో పాటు సంప్రదాయ అందాలు
సినిమాల్లో గ్లామరస్ పాత్రలతో అలరించే ప్రగ్యా.. ఇలాంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లోనూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా దీపావళి సందర్భంగా షేర్ చేసిన ఈ గోల్డెన్ చీర ఫొటోల్లో ఆమె లుక్ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. పండుగ శుభాకాంక్షలతో పాటు తన అందమైన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకోవడంతో ఈ ఫొటోషూట్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.