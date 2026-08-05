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- Pradeep Rawat: ప్రదీప్ రావత్ చివరి సినిమా ఇదే.. భిక్షు యాదవ్ నుంచి భిక్షు దాస్ వరకు సాగిన ప్రయాణం
Pradeep Rawat: ప్రదీప్ రావత్ చివరి సినిమా ఇదే.. భిక్షు యాదవ్ నుంచి భిక్షు దాస్ వరకు సాగిన ప్రయాణం
ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ 74 ఏళ్ల వయసులో క్యాన్సర్తో పోరాడి కన్నుమూశారు. భారతీయ సినిమాలో గొప్ప నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన, తన చివరి తెలుగు సినిమాతో తన ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. భిక్షు యాదవ్ నుంచి భిక్షు దాస్గా ఆయన ప్రయాణం ముగిసింది.
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Image Credit : Instagram
ప్రదీప్ రావత్
తెలుగులో విలన్గా ఫేమస్ అవ్వకముందు, ప్రదీప్ రావత్ హిందీ సినిమాలు, టీవీ సీరియళ్లలో నటించారు. బీఆర్ చోప్రా 'మహాభారత్'లో అశ్వత్థామగా చాలామందికి తెలుసు. కానీ, 2004లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తీసిన 'సై' సినిమా ఆయన కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. అందులో భిక్షు యాదవ్ అనే క్రూరమైన విలన్గా ఆయన నటన ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఆ పాత్రతో టాలీవుడ్లో ఆయన ఒక మరపురాని విలన్గా నిలిచిపోయారు. 'సై' సక్సెస్ తర్వాత, ప్రభాస్ 'ఛత్రపతి', చిరంజీవి 'స్టాలిన్', అల్లు అర్జున్ 'దేశముదురు' వంటి బ్లాక్బస్టర్లలో అవకాశాలు వచ్చాయి. అదే సమయంలో, సూర్య 'గజినీ'లో రామ్ పాత్రతో సౌత్ ఇండియాలో టాప్ విలన్గా స్థిరపడ్డారు.
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Image Credit : Instagram
ప్రదీప్ రావత్ చివరి సినిమా
ప్రదీప్ రావత్ చివరిసారిగా తెరపై కనిపించింది ఈ ఏడాది విడుదలైన 'గాయపడ్డ సింహం' అనే తెలుగు సినిమాలో. దీనికి కశ్యప్ శ్రీనివాస్ దర్శకుడు. విశేషం ఏంటంటే, ఆయన ఫేమస్ క్యారెక్టర్ 'భిక్షు యాదవ్'కు నివాళిగా, ఈ సినిమాలో ఆయన పాత్రకు 'భిక్షు దాస్' అని పేరు పెట్టారు. చూడటానికి భిక్షు యాదవ్లాగే ఉన్నా, ఈ పాత్ర స్వభావం పూర్తిగా భిన్నం. భయపెట్టే గ్యాంగ్స్టర్ కాదు, నవ్విస్తూనే మంచి మనసున్న చేతబడి చేసే వ్యక్తి. తన కొడుకు భైరవ్ దాస్ (శ్రీ విష్ణు) తమ కుటుంబ వారసత్వం గురించి గర్వపడాలని కోరుకునే ఒక తండ్రి పాత్ర ఇది. దశాబ్దాలుగా ఆయన నటనలో వచ్చిన మార్పుకు ఈ పాత్ర అద్దం పట్టింది.
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Image Credit : Instagram
క్యాన్సర్ తిరగబెట్టడంతో..
క్యాన్సర్ తిరగబెట్టడంతో ప్రదీప్ రావత్ ఆగస్టు 4న కన్నుమూశారు. చనిపోవడానికి ముందు నెల రోజులకు పైగా ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన మేనేజర్ ధృవీకరించారు. ఆయనకు భార్య కళ్యాణి, కొడుకు విక్రమాదిత్య ఉన్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల తన కెరీర్లో, ప్రదీప్ రావత్ హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ సినిమాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు. 'మహాభారత్'లో అశ్వత్థామ అయినా, 'సై'లో భిక్షు యాదవ్ అయినా, తన చివరి సినిమాలో భిక్షు దాస్ అయినా.. స్క్రీన్ టైమ్తో సంబంధం లేకుండా పాత్రలో ఒదిగిపోయి మెప్పించారు. ఆయన చివరి నటన, ఒకప్పుడు విలన్గా భయపెట్టిన నటుడిలోని సున్నితమైన కోణాన్ని చూపిస్తూ, ఆయనకు సరైన వీడ్కోలు పలికింది.
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