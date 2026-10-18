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- Prabhas Movies: ప్రభాస్ అభిమానులకు షాక్, రెండు భారీ సినిమాలు వాయిదా.. స్పిరిట్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
Prabhas Movies: ప్రభాస్ అభిమానులకు షాక్, రెండు భారీ సినిమాలు వాయిదా.. స్పిరిట్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
ప్రభాస్ నటిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా కి వాయిదా పడింది. ఇది అభిమానులకు ఊహించని షాక్ అనే చెప్పాలి. అదే విధంగా మరో సినిమా కూడా వాయిదా పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.
స్పిరిట్ కొత్త విడుదల తేదీ ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా
ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘స్పిరిట్’ సినిమా విడుదల తేదీ మారింది. గతంలో ఈ చిత్రాన్ని 2027 మార్చి 5న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించగా, ఇప్పుడు కొత్త తేదీని ఖరారు చేశారు. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా అధికారికంగా ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ యాక్షన్ డ్రామా 2027 అక్టోబర్ 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. దీపావళి సందర్భంగా సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు. కొత్త విడుదల తేదీని వెల్లడిస్తూ ప్రభాస్ ఉన్న పోస్టర్ను కూడా చిత్రబృందం ఆన్లైన్లో విడుదల చేసింది. మార్చిలో సినిమా వస్తుందని ఎదురుచూసిన అభిమానులకు ఈ మార్పు నిరాశ కలిగించే అవకాశముంది.
2027లోనే ఫౌజీ కూడా విడుదల
ప్రభాస్ నటిస్తున్న మరో చిత్రం ‘ఫౌజీ’ విడుదల తేదీలోనూ మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఈ సినిమాను తొలుత 2026 డిసెంబర్లో విడుదల చేయాలని భావించారు. అయితే ఇప్పుడు 2027కి వాయిదా పడింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ‘ఫౌజీ’ని 2027 మార్చి రెండో వారంలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ తేదీపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ‘స్పిరిట్’ విడుదల తేదీని మాత్రం అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీంతో వచ్చే ఏడాది ప్రభాస్ నటించిన రెండు సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశముంది. ‘ఫౌజీ’ కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారైతే ఈ రెండు చిత్రాల విడుదల క్రమంపై మరింత స్పష్టత రానుంది.
స్పిరిట్లో త్రిప్తి డిమ్రి, వివేక్ ఒబెరాయ్
‘స్పిరిట్’లో ప్రభాస్ సరసన త్రిప్తి డిమ్రి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. వివేక్ ఒబెరాయ్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని టీ సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంస్థలు నిర్మిస్తున్నాయి. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను పలు భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కలయికలో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై అభిమానుల్లో ఇప్పటికే ఆసక్తి నెలకొంది. మార్చి నుంచి దీపావళికి విడుదల తేదీ మారడంతో సినిమా కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
దీపావళి విడుదలగా స్పిరిట్
2027 అక్టోబర్ 29న విడుదల కానున్న ‘స్పిరిట్’ దీపావళి పండుగను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తూ సందీప్ రెడ్డి వంగా కొత్త పోస్టర్ను పంచుకోవడంతో సినిమాకు సంబంధించిన తాజా అప్డేట్ అభిమానులకు చేరింది. గతంలో మార్చి 5న విడుదలవుతుందని భావించిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు అక్టోబర్కు మారింది. మరోవైపు ‘ఫౌజీ’ కూడా 2027లోనే విడుదల కానుండటంతో ప్రభాస్ అభిమానులు వచ్చే ఏడాది ఆయన సినిమాలను వరుసగా చూసే అవకాశం ఉంది. అయితే ‘ఫౌజీ’ విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు మార్చి రెండో వారంలోనే విడుదలవుతుందని ఖరారుగా చెప్పలేం.
ప్రభాస్ అభిమానులకు వచ్చే ఏడాది రెండు సినిమాలు
ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ఇతర సినిమాల పనుల్లోనూ బిజీగా ఉన్నారు. తన ప్రస్తుత సినిమా బాధ్యతలు పూర్తయ్యాక ‘స్పిరిట్’ పనులను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఈ చిత్రంలో త్రిప్తి డిమ్రి కథానాయికగా, వివేక్ ఒబెరాయ్ ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తుండగా, హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీత బాధ్యతలు చేపట్టారు. టీ సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని పలు భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. ‘స్పిరిట్’ అక్టోబర్ 29, 2027న విడుదల కానుండగా, ‘ఫౌజీ’ విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఆ తేదీ ఖరారైతే ప్రభాస్ అభిమానులకు వచ్చే ఏడాది రెండు సినిమాలు చూసే అవకాశం ఉంటుంది.