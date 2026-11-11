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- Chiru - Prabhas: ఇది కదా కాంబో అంటే.. చిరంజీవి షోలో ప్రభాస్ ? మెగా రెబల్ రచ్చ ఎప్పటి నుంచి అంటే..
Chiru - Prabhas: ఇది కదా కాంబో అంటే.. చిరంజీవి షోలో ప్రభాస్ ? మెగా రెబల్ రచ్చ ఎప్పటి నుంచి అంటే..
నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం చిరంజీవి నిర్వహిస్తున్న సెలబ్రిటీ టాక్ షో ‘మెగావర్స్’లో ప్రభాస్ అతిథిగా పాల్గొననున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. నవంబర్ 20న ఈ ఎపిసోడ్ షూటింగ్ జరగనున్నట్లు సమాచారం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తొలిసారి ఓటీటీ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం ఆయన ఓ సెలబ్రిటీ టాక్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ‘మెగావర్స్’ పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ కార్యక్రమం షూటింగ్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. సినిమాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన చిరంజీవి, ఈ షో ద్వారా ప్రముఖులతో ముచ్చటించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన తాజా వార్త ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఈ షోలో పాల్గొనే అతిథుల గురించి వస్తున్న సమాచారం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది.
మెగావర్స్లో ప్రభాస్ పాల్గొంటారా?
తాజా ప్రచారం ప్రకారం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఈ టాక్ షోలో ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఈ వార్త నిజమైతే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఒకే స్టేజీపై కనిపించనున్నారు. వీరిద్దరూ కలిసి పాల్గొనే ఎపిసోడ్ను నవంబర్ 20, 2026న చిత్రీకరించనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్రభాస్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ప్రస్తుతం ఈ వార్త ప్రచార దశలోనే ఉంది.
ఇప్పటికే నాగార్జున కుటుంబం షూటింగ్ పూర్తి
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు పలువురు ప్రముఖ నటులు ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కినేని నాగార్జునతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా తమ ఎపిసోడ్ చిత్రీకరణను ముగించినట్లు సమాచారం. ఈ షోలో మరికొందరు సినీ ప్రముఖులు కూడా పాల్గొననున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వారి వివరాలను చిత్ర బృందం వెల్లడించలేదు.
నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి త్వరలో ప్రీమియర్ తేదీ ప్రకటన
‘మెగావర్స్’ కార్యక్రమాన్ని నెట్ఫ్లిక్స్ నిర్మిస్తోంది. షూటింగ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ షో ప్రీమియర్ తేదీని త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. చిరంజీవి నిర్వహిస్తున్న ఈ సెలబ్రిటీ టాక్ షోలో ప్రభాస్ కనిపిస్తారనే ప్రచారం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే ప్రభాస్ ఎపిసోడ్తో పాటు షోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.