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- Prabhas 24 Years: 24 ఏళ్ళ కెరీర్, ప్రభాస్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ గా ఎలా ఎదిగాడో తెలుసా.. 5 కారణాలు
Prabhas 24 Years: 24 ఏళ్ళ కెరీర్, ప్రభాస్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ గా ఎలా ఎదిగాడో తెలుసా.. 5 కారణాలు
ప్రభాస్ సినీ ప్రయాణం మొదలై నేటితో 24 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. 'ఈశ్వర్' తో అరంగేట్రం చేసిన ప్రభాస్, ఆ తర్వాత 'బాహుబలి', 'కల్కి 2898 AD' వంటి సినిమాలతో భారీ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్నారు.
ప్రభాస్
ప్రభాస్ 'ఈశ్వర్' సినిమాతో కెరీర్ మొదలుపెట్టి 24 అద్భుతమైన ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రయాణం చాలా గొప్పది! తెలుగు సినిమాలో ఒక ప్రామిసింగ్ హీరోగా మొదలై, ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్గా ఎదిగారు. భాషలు, ఇండస్ట్రీలు, భౌగోళిక సరిహద్దులు దాటి ప్రభాస్ ఒక లెగసీని క్రియేట్ చేశారు. బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టే సినిమాలు, భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, రాబోయే క్రేజీ లైనప్తో, ప్రభాస్ ఇండియన్ సినిమాలో అత్యంత పాపులర్ పేర్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి 24 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా, ప్రతి ఏడాదితో పాటు ఆయన స్టార్డమ్ అంతకంతకూ ఎందుకు పెరుగుతుందో చెప్పడానికి ఐదు కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. బాహుబలి: గేమ్ ఛేంజర్
ఇండియన్ సినిమా రేంజ్ను, ప్రభాస్ కెరీర్ను శాశ్వతంగా మార్చేసిన సినిమా 'బాహుబలి'. ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, ఇండియన్ సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రేక్షకులకు చేరువ కావడానికి దారులు తెరిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1,000 కోట్ల మార్క్ను దాటిన తొలి ఇండియన్ సినిమాగా 'బాహుబలి 2' నిలవడంతో, ప్రభాస్ ప్రాంతీయ స్టార్డమ్ను దాటి భారీ శక్తిగా ఎదిగారు. భాషలకు అతీతంగా ప్రేక్షకులను ఒకచోట చేర్చి, పాన్-ఇండియా సక్సెస్కు కొత్త బెంచ్మార్క్ క్రియేట్ చేసి ఇండియన్ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ ఫేస్గా మారారు.
2. ప్రతి రిలీజ్ను ఈవెంట్గా మార్చే బాక్సాఫీస్ పవర్
తన ప్రతి సినిమాను ఒక ఈవెంట్గా మార్చగల సత్తా ప్రభాస్ సొంతం. 'సాహో', 'సలార్: పార్ట్ 1 – సీజ్ఫైర్' నుంచి 'కల్కి 2898 AD' వరకు, ఆయన ఎప్పుడూ విభిన్నమైన సినిమాటిక్ ప్రపంచాలను అన్వేషిస్తూ, ప్రేక్షకులు తన సినిమాల నుంచి ఆశించే భారీతనాన్ని అందిస్తున్నారు. 'కల్కి 2898 AD' ఆయన బాక్సాఫీస్ స్టామినాను మరోసారి చూపించింది. బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి 2898 AD వంటి ఐదు సినిమాలు తొలిరోజే ₹100 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ సాధించి రికార్డ్ సృష్టించారు. వివిధ మార్కెట్లలో ఆయనకు ఉన్న రీచ్, రిలీజ్ సమయంలో అభిమానుల సంబరాలు ఆయన్ను ఇండియన్ సినిమాలో మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ స్టార్గా మార్చాయి.
3. సాటిలేని పాన్-ఇండియా అప్పీల్, గ్లోబల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్
ప్రభాస్ పాపులారిటీ కేవలం ఒక్క సినిమా ఇండస్ట్రీ లేదా భాషా మార్కెట్లకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఆయన సినిమాలు దేశంలోని నలుమూలల నుంచి ప్రేక్షకులను ఒకచోట చేరుస్తాయి. అదే సమయంలో ఆయన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అంతర్జాతీయంగా కూడా విస్తరించింది. సినిమా రిలీజ్ సమయంలో భారీ సెలబ్రేషన్స్ నుంచి, కొత్త అనౌన్స్మెంట్ల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూడటం వరకు, ప్రభాస్ చుట్టూ ఉండే క్రేజ్ వేరే లెవెల్. తరాలు, ప్రాంతాలు దాటి ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ కాగలగడమే ఆయన్ను ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్గా చేసింది.
4. వర్సటాలిటీ, వినయం, స్టార్డమ్ను మించిన కనెక్షన్
బాక్సాఫీస్ నంబర్స్, లార్జర్ దేన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్లు మాత్రమే కాకుండా, ప్రభాస్ వినయం, ఆయన చేసే విభిన్నమైన పాత్రలు ఆయనకు ఇంత ఫాలోయింగ్ తెచ్చిపెట్టాయి. మైథలాజికల్ వరల్డ్ అయినా, ఫ్యూచరిస్టిక్ యూనివర్స్ అయినా, యాక్షన్ ప్యాక్డ్ డ్రామా లేదా ఎమోషనల్ స్టోరీ అయినా, ఆయన ప్రతి క్యారెక్టర్లో కొత్తదనం చూపిస్తారు. అసాధారణమైన స్టార్డమ్ సాధించినప్పటికీ, ఆయన చాలా సింపుల్గా, మృదువుగా, డౌన్-టు-ఎర్త్గా ఉంటారు. అభిమానులు ఆయన్ను కేవలం సినిమాల కోసమే కాకుండా, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి కూడా అభిమానిస్తారు. ఈ కనెక్షన్ ఆయన పాపులారిటీకి ఒక ముఖ్యమైన కారణం.
5. ఆయన నెక్స్ట్ ఫేజ్ను మరింత పెద్దదిగా చేసే ఎగ్జైటింగ్ లైనప్
ప్రభాస్ సినిమాలో 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్టుల చుట్టూ ఉన్న అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి. 'సలార్: పార్ట్ 2 – శౌర్యాంగ పర్వం', 'కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2', 'స్పిరిట్', 'ఫౌజీ' వంటి క్రేజీ లైనప్తో ఆయన నాలుగు విభిన్నమైన సినిమాటిక్ ప్రపంచాల్లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ క్రియేట్ చేసిన ఇంటెన్స్ వరల్డ్లోకి 'సలార్ 2' ప్రేక్షకులను తీసుకువెళ్లగా, నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్లో 'కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2' ఫ్యూచరిస్టిక్ సాగాను కొనసాగించనుంది. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'స్పిరిట్' పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉండగా, హను రాఘవపూడి 'ఫౌజీ'లో ప్రభాస్ పీరియడ్ యాక్షన్ అవతార్లో కనిపించనున్నారు. ఇలా నాలుగు క్రేజీ ప్రాజెక్టులు, నాలుగు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్లతో ఆయన కెరీర్లో ఇది అత్యంత ఎగ్జైటింగ్ ఫేజ్ అని చెప్పొచ్చు.
కెరీర్లో 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ప్రభాస్, కేవలం ఒక మైలురాయిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాదు, తన స్టార్డమ్లో మరో కొత్త అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. 'బాహుబలి'తో చరిత్ర సృష్టించడం నుంచి కొత్త సినిమాటిక్ సవాళ్లను స్వీకరించడం వరకు, ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్ హద్దులు చెరిపేస్తూ అంచనాలను పెంచుతున్నారు. గడిచిన 24 ఏళ్లు అద్భుతంగా ఉంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఆయన నుంచి ఇంకెన్ని అద్భుతాలు చూస్తామో అని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.