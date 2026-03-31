- Poonam Pandey Pregnant: బేబీ బంప్తో పూనమ్ పాండే.. మొదలైన అనుమానాలు, ఇంటర్నెట్ షేక్ అవుతోందిగా
వివాదాలతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే పూనమ్ పాండే మరోసారి లైమ్లైట్లోకి వచ్చింది. ఈసారి ఆమె వార్తల్లో నిలవడానికి కారణం విని అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. పూనమ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో బేబీ బంప్తో ఉన్న కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేసింది.
15
ప్రెగ్నెంట్ అయిన పూనమ్ పాండే
కొన్ని గంటల క్రితం పూనమ్ పాండే తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో రెండు ఫోటోలు షేర్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీని ప్రకటించింది. ఈ ఫోటోలలో ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపిస్తోంది. ఆమె ముఖంలో ఆనందం స్పష్టంగా ఉంది. ఫోటోలతో పాటు పిల్లల ఎమోజీలు, పాల సీసా ఎమోజీని కూడా షేర్ చేసింది.
25
పూనమ్ పాండే బేబీ బంప్ ఫోటోలు
పూనమ్ పాండే బేబీ బంప్తో ఫోటోలు షేర్ చేయగానే యూజర్లు షాకయ్యారు. వింత వింత ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఒకరు 'దీనికి తండ్రి ఎవరు?' అని అడిగారు. మరొకరు సరదాగా 'ఈ బిడ్డ ఎవరిది?' అని కామెంట్ చేశారు.
35
ప్రెగ్నెన్సీపై నెటిజన్లు ప్రశ్నలు
పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెన్సీపై నెటిజన్లు రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. రఫీక్ ఖురేషీ అనే యూజర్ 'ఇది చాలా షాకింగ్గా ఉంది' అని రాశాడు. గోల్డీ అనే యూజర్ 'ఇదేంటి ఇలా జరిగింది?' అని అడిగాడు. మహేష్ శర్మ అనే యూజర్ 'ఇది ఎప్పుడు జరిగింది?' అని ప్రశ్నించాడు. బిట్టూ సింగ్ అనే యూజర్ 'ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్' అని కామెంట్ చేశాడు.
45
మిస్టరీ మ్యాన్తో..
నెల రోజుల క్రితం పూనమ్ పాండే ఒక మిస్టరీ మ్యాన్తో కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేసింది. అందులో ఆ వ్యక్తి ముఖం చూపించలేదు, కానీ ఆ ప్రదేశం తనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందని చెప్పింది. ఈ ఫోటోలపై కూడా అభిమానులు చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు.
55
పుకార్లు సృష్టించింది
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పూనమ్ పాండే తాను చనిపోయినట్లు నాటకమాడిన విషయం తెలిసిందే. క్యాన్సర్ కారణంగా చనిపోయినట్లు ఆమె పుకార్లు సృష్టించింది. అయితే, 24 గంటల్లోనే మళ్లీ అందరి ముందుకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత నెటిజన్లు ఆమెను దారుణంగా తిడుతూ క్లాస్ తీసుకున్నారు.
