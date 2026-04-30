Pooja Hegde: తనకంటే చిన్నవాడితో ప్రేమలో పూజా హెగ్డే ? వైరల్ అవుతున్న డేటింగ్ ఫొటోలు!
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న పూజా హెగ్డే, తనకంటే వయసులో చిన్నవాడైన నటుడితో తరచుగా బయట కనిపిస్తుండటంతో, అతనితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి.
‘ముగమూడి’ సినిమాతో ఎంట్రీ
పూజా హెగ్డే తమిళంలో దర్శకుడు మిస్కిన్ తీసిన 'ముగమూడి' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో, ఆమె తెలుగుపైనే దృష్టి పెట్టింది. తర్వాత 'బీస్ట్' సినిమా కోసం దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఆమెను మళ్లీ తమిళంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అయింది. ఆ తర్వాత సూర్య సరసన ఓ రెట్రో సినిమాలో నటించింది.
జననాయగన్
అంతేకాదు, దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా అని చెబుతున్న 'జననాయగన్'లోనూ ఆమె హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమా త్వరలో రిలీజ్ అవుతుందని చెబుతున్నప్పటికీ, రిలీజ్కు ముందే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయిందని, ఇది చిత్ర యూనిట్ను, అభిమానులను షాక్కు గురిచేసిందని సమాచారం. ప్రస్తుతం పూజా హెగ్డే కొన్ని బాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.
తనకంటే చిన్నవాడైన నటుడితో డేటింగ్
35 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉన్న పూజా హెగ్డే, తనకంటే చిన్నవాడైన నటుడితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా పూజా, రోహన్ మెహ్రా డేటింగ్లో ఉన్నారని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ బంధం నిజమేనని, వాళ్లిద్దరూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రేమలో ఉన్నారని బాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.
వ్యక్తిగత జీవితం
ఇద్దరూ చాలా కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించడం, స్నేహితులతో కలసి పార్టీలు చేసుకోవడం ఈ పుకార్లకు బలం చేకూరుస్తోంది. సాధారణంగా పూజా హెగ్డే తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బయటపెట్టదు. ఆమె ఎక్కువగా తన పని, సినిమాలపైనే దృష్టి పెడుతుంది. అందుకే ఈ ప్రేమ వార్తలు బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు.
రోహన్ మెహ్రా
గతంలో 'కిసీ కా భాయ్ కిసీ కీ జాన్' సినిమాలో నటించినప్పుడు, ఆమె సల్మాన్ ఖాన్తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. తర్వాత అవి కేవలం పుకార్లే అని తేలింది. ఇప్పుడు పూజా డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్న నటుడు రోహన్ మెహ్రా, ప్రముఖ నటుడు వినోద్ మెహ్రా కుమారుడు. రోహన్ 2018లో వచ్చిన 'బజార్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆ సినిమాలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. నటుడు కాకముందు, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తీసిన 'బాజీరావ్ మస్తానీ' సినిమాకు రోహన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశాడు.
పూజా ఏం వివరణ ఇస్తారు?
పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' అనే తన తదుపరి సినిమాను పూర్తి చేసింది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ ధావన్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ప్రముఖ దర్శకుడు డేవిడ్ ధావన్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. పూర్తి రొమాంటిక్ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మే 22, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. తనకంటే రెండేళ్లు చిన్నవాడైన రోహన్ మెహ్రాతో పూజా ప్రేమలో ఉందన్న విషయమే ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ విషయంపై పూజా ఎలాంటి వివరణ ఇస్తుందో వేచి చూడాలి.
