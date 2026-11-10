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- Pawan Kalyan Divorce: పవన్ కళ్యాణ్, అన్నాలెజినోవా ఎందుకు విడిపోయారు? అసలు కారణాలు ఏంటి?
Pawan Kalyan Divorce: పవన్ కళ్యాణ్, అన్నాలెజినోవా ఎందుకు విడిపోయారు? అసలు కారణాలు ఏంటి?
Pawan Kalyan Divorce: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా లెజినోవా పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్లు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. అసలు ఎందుకు ఈ స్టార్ కపుల్ విడిపోతున్నారు? అసలు కారణం ఏమిటి?
విడాకులపై పవన్, అన్నా లెజినోవా ప్రెస్ నోట్.. అసలు కారణం ఇదేనా?
తెలుగు చిత్రసీమలో పవర్ స్టార్గా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బాధ్యతాయుతమైన డిప్యూటీ సీఎంగా కొనసాగుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఒక ఊహించని వార్త ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన భార్య అన్నా లెజినోవా తమ వైవాహిక బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు సంచలన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. వీరిద్దరూ పరస్పర అంగీకారం, పూర్తి అవగాహనతోనే విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఒక ఉమ్మడి ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేయడంతో సోషల్ మీడియాలోనూ, రాజకీయ వర్గాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది.
ఆ ప్రెస్ నోట్లో అసలేముంది?
పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా కొణిదెల విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది. "మా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన సమయాన్ని కలిసి గడిపిన తర్వాత, పరస్పర గౌరవంతోనే ఈ విడాకుల నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వైవాహిక జీవితం ముగిసినప్పటికీ, మేం ఎప్పటికీ మంచి స్నేహితులుగానే కొనసాగుతాం. ముఖ్యంగా మా పిల్లలకు బాధ్యతాయుతమైన తల్లిదండ్రులుగా ఉంటాం. వారి సంతోషం, శ్రేయస్సు, భవిష్యత్తే మా ఇద్దరి మొదటి ప్రాధాన్యం" అని వారు ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. అలాగే తమ వ్యక్తిగత గోప్యతను గౌరవించాలని, ఈ కష్ట సమయంలో సానుభూతితో అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు.
నిన్నటిదాకా ఎంతో అన్యోన్యం.. ఇప్పుడు విడాకులు.. అభిమానుల్లో తీరని సందేహాలు
ఇటీవలి వరకు వీరిద్దరూ చాలా అన్యోన్యంగా ఉండటాన్ని నెటిజన్లు, అభిమానులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యానికి గురైన సమయంలో అన్నా లెజినోవా ఆయన కోలుకోవాలని తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అంతేకాకుండా కేరళలో పవన్ ఆయుర్వేద చికిత్స తీసుకున్న 25 రోజుల పాటు ఆమె ఆయనతోనే ఉన్నారు. భారతీయ సంప్రదాయాలను ఎంతో గౌరవించే అన్నా లెజినోవా, మెగా కుటుంబ వేడుకల్లోనూ ఎంతో హ్యాపీగా కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. ఇంత సఖ్యతగా ఉన్న జంట ఉన్నట్టుండి విడిపోవడమేంటని అభిమానులు తీవ్ర విస్మయానికి గురవుతున్నారు.
కారణాలు గోప్యం.. మెగా ఫ్యామిలీ స్పందనపై అందరి దృష్టి
పవన్ కళ్యాణ్ గతంలో నందిని, రేణు దేశాయ్లతో విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మూడోసారి అన్నా లెజినోవాతో విడిపోవడంపై అనేక గుసగుసలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, విడాకులకు కల కారణాలను మాత్రం ఇద్దరూ గోప్యంగానే ఉంచారు. వ్యక్తిగత విషయాల పట్ల ఎలాంటి అపోహలకు తావివ్వకుండా గోప్యతను కాపాడాలని కోరడంతో ఊహాగానాలకు ముగింపు పలకాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈ సున్నితమైన అంశంపై మెగా కుటుంబ సభ్యులు ఎలా స్పందిస్తారో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.