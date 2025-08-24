- Home
- ఈవారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు.. మార్వెల్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్
వివిధ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్స్ లో ఈవారం రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ ల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
OTT Movies
ఈ వారం వివిధ ఓటీటీ సంస్థలలో మై లైఫ్ విత్ ద వాల్టర్ బాయ్స్ 2, అప్లోడ్ సీజన్ 4, టెర్మినల్ లిస్ట్ డార్క్ వుల్ఫ్, థండర్బోల్ట్స్ వంటి ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు రిలీజ్ కానున్నాయి. మర్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి థండర్ బోల్ట్స్ వచ్చేస్తోంది. ఆ చిత్రాలు రిలీజ్ డేట్లు ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)
అప్లోడ్ సీజన్ 4 (Upload Season 4) – ఆగస్టు 25, 2025
సైఫై డ్రామా అప్లోడ్ చివరి సీజన్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. నాలుగు ఎపిసోడ్ల ఫైనలేలో చెడు వైపు తిరిగిన AI లేక్వ్యూ, మానవత్వాన్ని ముప్పులోకి నెడుతుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఎలా పోరాటం చేశారు అనేది కథ.
ది టెర్మినల్ లిస్ట్ డార్క్ వూల్ఫ్ (The Terminal List: Dark Wolf) – ఆగస్టు 27, 2025
జాక్ కార్ నవల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ ప్రీక్వెల్లో బెన్ ఎడ్వర్డ్స్ నేవీ సీల్ నుంచి CIA ఏజెంట్గా మారే ప్రయాణాన్ని చూపిస్తుంది.
జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)
థండర్ బొల్ట్స్ (Thunderbolts) – ఆగస్టు 27, 2025
మార్వెల్ స్టూడియోస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ థండర్ బొల్ట్స్ జియో హాట్ స్టార్ లో ఈ వారం అందుబాటులోకి రానుంది. సూపర్ హీరోల బదులుగా యాంటీ హీరోలు, మాజీ విలన్లు కలసి ఒక మిషన్ కోసం యూనిట్గా ఏర్పడతారు. మార్వెల్ ఫ్యాన్స్ కోసం ఇది అత్యంత ఆసక్తికరమైన రిలీజ్.
నెట్ ఫ్లిక్స్ (Netflix)
మై లైఫ్ విత్ ది వాల్టర్ బాయ్స్ సీజన్ 2(My Life with the Walter Boys Season 2) – ఆగస్టు 28, 2025
ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి తన గార్డియన్ కుటుంబంతో కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టే కథ. ప్రేమ, ఆశ, స్నేహం అంశాలతో ఈ సిరీస్ ఉంటుంది.
ది థర్స్ డే మర్డర్ క్లబ్ (The Thursday Murder Club) – ఆగస్టు 28, 2025
రిటైర్మెంట్ హోమ్లో ఉన్న స్నేహితులు హత్య కేసులను సరదాగా విచారిస్తారు. కానీ ఒక నిజమైన కేసులో ఇరుక్కుపోతారు.
టు గ్రేవ్స్ (Two Graves) – ఆగస్టు 29, 2025
ఇద్దరు బాలికలు అదృశ్యం కావడంతో సముద్రతీరంలో ఉండే ఒక పట్టణం షాక్కు గురవుతుంది. నిజం తెలుసుకోవడానికి ఒక వృద్ధురాలు త్యాగం చేస్తుంది.
లవ్ అన్ టాంగిల్డ్ ( Love Untangled) – ఆగస్టు 29, 2025
ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి తన స్కూల్ హార్ట్త్రాబ్ దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు తన స్టైల్ మార్చుకుంటుంది. కానీ కొత్త స్టూడెంట్ రావడంతో ఆమె జీవితం మారిపోతుంది.
కరాటే కిడ్ లెజెండ్స్ (Karate Kid Legends) – ఆగస్టు 29, 2025
లీ ఫాంగ్ అనే కుంగ్ఫూ ప్రొడిజీ న్యూయార్క్ సిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత కారాటే పోటీలో పాల్గొనే ప్రయాణం మొదలవుతుంది. మిస్టర్ హాన్, డేనియల్ లారుస్సో సహాయంతో అతను కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాడు.
సోనీ లివ్ (Sony Liv)
ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్- ఆగస్టు 29
సోనీ లివ్లో ఈ ఏడాది రానున్న మలయాళీ ఒరిజినల్ సిరీస్ల్లో ‘ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్యాంగ్’ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా, త్రివేండ్రం బ్యాక్ డ్రాప్లో తీసిన ఈ డార్క్ యాక్షన్ కామెడీ అందరినీ ఆకట్టుకునేందుకు ఆగస్ట్ 29న మలయాళం, తెలుగు, తమిళ్ & హింది లో రానుంది.