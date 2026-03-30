- OTT Movies:థ్రిల్లర్ మూవీతో వచ్చేస్తున్న శ్రీవిష్ణు.. క్రేజీ యాక్షన్ మూవీస్, సిరీస్ లతో ఈ వారం ఓటీటీలో పండగే
మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 5 వరకు OTT వేదికలపై విభిన్నమైన సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. హాలీవుడ్ హారర్ థ్రిల్లర్లు, హిందీ కామెడీ డ్రామాలు, కొరియన్ సిరీస్లు, తెలుగు చిత్రాలు ఇలా విభిన్న జానర్లలో కంటెంట్ విడుదల కానుంది. తెలుగు నుంచి శ్రీవిష్ణు నటించిన థ్రిల్లర్ మూవీతో పాటు మరి కొన్ని ఇతర చిత్రాలు వెబ్ సిరీస్ లు ఓటీటీలో వినోదం అందించనున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్
Happy Patel Khatarnak Jasoos
వీర్ దాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా ఏప్రిల్ 1న స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించనుంది. ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డే రోజున విడుదల కావడం విశేషం. ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్ అతిథి పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. కుటుంబంతో కలిసి చూడదగ్గ వినోదాత్మక చిత్రం.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 1, 2026
Bloodhounds
2023లో విడుదలై మంచి స్పందన పొందిన కొరియన్ బాక్సింగ్ రివెంజ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ ఇది. వూ డో హ్వాన్, లీ సాంగ్ యి మళ్లీ గన్ వూ, వూ జిన్ పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 3, 2026
High Tides Knokke Off
బెల్జియన్ డ్రామా సిరీస్ మూడో మరియు చివరి సీజన్ ఏప్రిల్ 3న విడుదల కానుంది. నోక్కే ప్రాంతంలో నివసించే ధనికుల జీవితాలను చూపిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 3, 2026
Vadh 2
సంజయ్ మిశ్రా, నీనా గుప్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ డ్రామా. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 3, 2026
Mrithyunjay
శ్రీ విష్ణు, రేబా మోనికా జాన్ నటించిన ఈ థ్రిల్లర్ కథలో హంతకుడు, జర్నలిస్ట్ మధ్య జరుగుతున్న సంఘటనలు ప్రధానాంశం. పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 4, 2026
ప్రైమ్ వీడియో
Ma Ka Sum
19 ఏళ్ల గణిత ప్రతిభావంతుడు తన తల్లికి సరైన జీవిత భాగస్వామిని కనుగొనడానికి అల్గారిథమ్ రూపొందించే కథ. మిహిర్ అహుజా, మోనా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
ఎక్కడ చూడాలి: ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 4, 2026
Sun NXT
Vadam
తమిళ యాక్షన్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా. థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడకపోయినా, OTTలో కొత్త అవకాశాన్ని చూస్తోంది.
ఎక్కడ చూడాలి: సన్ ఎన్ ఎక్స్ టి
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 3, 2026
సోనీ లివ్
Sitaare Zameen Par
2025లో విడుదలైన ఈ చిత్రం దాదాపు 10 నెలల తర్వాత OTTలోకి వస్తోంది. ముందుగా యూట్యూబ్లో పే పర్ వ్యూ రూపంలో అందుబాటులో ఉండగా, ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: సోనీ లివ్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 3, 2026
జియోహాట్స్టార్
Five Nights At Freddys 2
ప్రసిద్ధ వీడియో గేమ్ ఆధారంగా రూపొందిన హాలీవుడ్ హారర్ చిత్రం. 2023 హిట్కు సీక్వెల్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు OTTలోకి రానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 5, 2026