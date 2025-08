ముంబాయి మాఫియా నేపథ్యంలో సినిమా సాగుతుంది. పవన్‌ గ్యాంగ్‌ స్టర్‌గా కనిపించబోతున్నారు. ఇలా పూర్తి స్థాయిలో గ్యాంగ్‌ స్టర్‌ తరహా సినిమాని పవన్‌ చేస్తున్నారు. `పంజా`, `బాలు` వంటి చిత్రాల్లో కొంత మాఫియా టచ్‌ ఇచ్చారు. కానీ `ఓజీ` పూర్తి మాఫియా గ్యాంగ్‌ స్టర్‌ మూవీ కావడం విశేషం. ఈ మూవీపై ఆడియెన్స్‌ లో భారీ అంచనాలున్నాయి. పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఎప్పుడు, ఎక్కడ కనిపించినా ఫ్యాన్స్ `ఓజీ ఓజీ` అంటూ అరుస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. `హరి హర వీరమల్లు` ఈవెంట్లలోనూ, పొలిటికల్‌ ఈవెంట్లలోనూ ఇదే పదం వాడుతూ వస్తున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం వారంతా ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నారు. దర్శకుడు సుజీత్‌ కూడా ఈ మూవీని ఆద్యంతం స్టయిలీష్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ మూవీగా తెరకెక్కించినట్టు సమాచారం. పవన్‌ పవర్‌ని ప్రతిబింబించేలా ఆయన పాత్రతోపాటు సినిమా ఉంటుందని, పూర్తి ఫ్యాన్‌ బాయ్‌ మూమెంట్‌తో మూవీని తెరకెక్కించారని సమాచారం. మరి సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి.

Here is #FireStrom 🔫💥🙌🏿 From #TheyCallHimOGFirstSingle



Our Respect & love To Our Beloved Leader Shri #Powerstar @PawanKalyan gaaru 🧿💫https://t.co/0U46eNse1M



Volume uP 🤟🏽🤟🏽



Blast 💥 it 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@Sujeethsign @DVVMovies #OGFirstSingleBlast

— thaman S (@MusicThaman) August 2, 2025