Pregnant Before Marriage: పెళ్ళికి ముందే ప్రెగ్నెంట్ అయ్యా, అదే కలిసివచ్చింది.. హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
బాలీవుడ్ హాట్ కపుల్స్లో ఒకరైన నేహా ధూపియా, అంగద్ బేడీల లవ్ స్టోరీ వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇప్పుడు బయటపడింది. 8 ఏళ్ల వన్ సైడ్ లవ్, అనుకోని ప్రెగ్నెన్సీ, ఆ తర్వాత హడావుడిగా పెళ్లి.. ఈ బంధానికి సంబంధించిన పూర్తి కథ మీకోసం.
8 ఏళ్లుగా సాగిన వన్ సైడ్ లవ్
తొలిచూపులోనే మనసు పారేసుకున్న అంగద్
నేహాను మొదటిసారి కలిసిన సందర్భాన్ని అంగద్ గుర్తుచేసుకున్నాడు. "నేను ఆమెను మొదటిసారి చూసినప్పుడు, తను ట్రెడ్మిల్పై పరుగెత్తుతోంది. నేను వెనుక నిలబడి చూస్తూ.. వావ్, ఎంత మంచి ఫామ్ అని అనుకున్నాను. ఆమె రన్నింగ్ ఫామ్తోనే నేను ప్రేమలో పడిపోయాను" అని అంగద్ చెప్పాడు。
నేహా ఫోకస్ అంతా కెరీర్పైనే
దగ్గరవ్వాలని సినిమా కూడా చేశారు
నేహాకు దగ్గరవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆమెతో కలిసి ఒక సినిమా కూడా చేశానని అంగద్ చెప్పాడు. "ఆమె నాకు కథ కూడా చెప్పకుండా సినిమాకి రమ్మంది, నేను వెళ్ళిపోయాను. సెట్లో ఆమెతో సమయం గడిపేవాడిని, కానీ వాళ్ల అమ్మ కూడా అక్కడే ఉండేది. దాంతో నేను వాళ్ల అమ్మతోనే ఎక్కువ సమయం గడపడం మొదలుపెట్టాను" అని అంగద్ సరదాగా చెప్పాడు。
ప్రెగ్నెన్సీనే మా కథకు టర్నింగ్ పాయింట్
నేహా ధూపియా గర్భవతి అని తెలియడమే వారి బంధంలో పెద్ద మలుపు. "దేవుడి దయవల్ల నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను, అదే మా లవ్ స్టోరీకి కారణమైంది. మేము వెతుకుతున్న ప్రేమ మా దగ్గరే ఉందని అప్పుడు తెలిసింది" అని నేహా చెప్పింది. "నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను, అందుకే ఇక పెళ్లి చేసేసుకుందాం అనుకున్నాం. మా కూతురే మమ్మల్ని కలిపింది" అని ఆమె వివరించింది.