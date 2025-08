కాసర్ల శ్యామ్ - బలగం

ఇక ఈసారి ఎక్కువ గ్యాప్ లేకుండా వెంటనే మరో తెలుగు పాటను జాతీయ పురస్కారం వరించింది. ఏడాది గ్యాప్ తోనే బలగం సినిమాలో ఊరు పల్లెటూరు…పాటకుగాను ఉత్తమ గేయ రచయితగా కాసర్ల శ్యామ్ 2023 జాతీయ అవార్డును ప్రకటించారు. ఈ అవార్డులతో తెలుగు గేయ రచయితల ప్రతిభను దేశవ్యాప్తంగా గుర్తించారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవనశైలిని ప్రతిబింబించే ‘ఊరు పల్లెటూరు..’ పాట దేశవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందింది. జాతీయ అవార్డుతో కాసర్ల శ్యామ్ కు వచ్చిన ఈ గౌరవం, తెలుగు గీత రచనకు మరో మైలురాయిగా నిలిచింది.

