బొద్దుగా మారిన బిగ్ బాస్ ముద్దుగుమ్మ.. స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ లో జబ్బలు చూపిస్తున్న నందిని రాయ్, స్టన్నింగ్ పిక్స్

ప్రస్తుతం నందిని రాయ్ భాగ్ సాలే అనే చిత్రంలో నటించింది. కీరవాణి తనయుడు శ్రీ సింహా హీరోగా నేహా సోలంకి హీరోయిన్ గా తెరకెక్కుతోంది.

ఆ మధ్యన 'In the Name Of God' వెబ్ సిరీస్ లో నందిని రాయ్ కీలక పాత్రలో బోల్డ్ రోల్ పోషించింది. అవకాశం లభిస్తే గ్లామర్ ఒలకబోసేందుకు నందిని రాయ్ సిద్ధంగా ఉంది.