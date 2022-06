Nandini Rai: హీటు పెంచుతున్న నందిని రాయ్ ఫోజులు.. బికినీలో తడి సోకులతో బ్లాస్టింగ్

నాని హోస్ట్ గా వ్యవహరించిన బిగ్ బాస్ తెలుగు 2 షోలో నందిని రాయ్ పాల్గొంది. అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న పాత్రలకు మాత్రమే పరిమితమైన నందిని రాయ్ కి బిగ్ బాస్ షో మంచి క్రేజ్ తీసుకువచ్చింది.

గత ఏడాది విడుదలైన 'In the Name Of God' వెబ్ సిరీస్ లో నందిని రాయ్ కీలక పాత్రలో బోల్డ్ రోల్ పోషించింది. అవకాశం లభిస్తే గ్లామర్ ఒలకబోసేందుకు నందిని రాయ్ సిద్ధంగా ఉంది.