రామ్ చరణ్ సినిమాలో ఎమ్ ఎస్ ధోనీ ? ఫ్యాన్స్ కు పిచ్చెక్కించే అప్ డేట్, ఏ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు?

Read Full Gallery

MS Dhoni to Appear in Ram Charan Movie: మెగా పవర్ స్టార్ గ్లోబల్ హీరో రామ్ చరణ్ సినిమాలకు సబంధించి ఏదొ ఒక అప్ డేట్ ఫ్యాన్స్ ను సర్ ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా చరణ్ సినిమాలో స్టార్ క్రికెటర్ ఎంఎస్ థోనీ నటిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అసలు విషయం ఏంటంటే?

MS Dhoni, Ram Charan

Latest Videos