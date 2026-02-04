- Home
- Entertainment
- ధనుష్ చెల్లెలుగా మృణాల్ ఠాకూర్? ఇదేం కొత్త ట్విస్ట్.. దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన హీరోయిన్
ధనుష్ చెల్లెలుగా మృణాల్ ఠాకూర్? ఇదేం కొత్త ట్విస్ట్.. దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన హీరోయిన్
సౌత్ స్టార్ హీరో ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించిన పుకార్లకు తెరపడింది. ధనుష్ కు తనకు మధ్య వ్యాపించిన వార్తలపై దిమ్మతిరిగే సమాధానం చెప్పింది మృణాల్. ఇంతకీ ఆమె ఏమంటుందంటే?
మృణాల్ - ధనుష్ పెళ్లి పుకార్లు..
సినిమా ప్రపంచంలో తారల వ్యక్తిగత జీవితం చుట్టూ పుకార్లు రావడం కొత్తేమీ కాదు. సోషల్ మీడియా వేగంగా పెరిగిన ఈ కాలంలో, చిన్న సమాచారం కూడా నిజానిజాలు చూడకుండా కార్చిచ్చులా వ్యాపిస్తుంది. ఆ విధంగా, నటుడు ధనుష్, నటి మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి వ్యాపించిన పెళ్లి పుకారు, అభిమానులనే కాకుండా సినీ వర్గాలను కూడా గందరగోళానికి గురిచేసింది.
కల్పనగా మారిన పెళ్లి
కొన్ని రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో, ధనుష్ - మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని, అది కూడా ప్రేమికుల రోజున ఇద్దరూ ఒక్కటవుతారని వార్తలు వ్యాపించాయి. అధికారిక ప్రకటన లేకపోయినా, ఈ సమాచారం వేగంగా వైరల్ అయింది. అభిమానులు ఒకవైపు షాక్, మరోవైపు ఆసక్తి... "నిజమా?", "ఇప్పటివరకు బయటకు రాని ప్రేమా?" అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.
మౌనం పెంచిన అనుమానం
ఈ పుకార్లు తారాస్థాయికి చేరిన సమయంలో కూడా, ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ఇద్దరూ ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకుండా మౌనంగా ఉన్నారు. ఈ మౌనమే పుకార్లకు మరింత బలాన్నిచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో కల్పిత కథలు ఒకదానిపై ఒకటి చేరి, ఒక పూర్తి "పెళ్లి కథ"గా మారిపోయింది.
పుకార్లకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టిన మృణాల్ ఠాకూర్
చివరికి, మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ విషయంపై బహిరంగంగా మాట్లాడింది. ఆమె చెప్పిన మాటలు, ఇప్పటివరకు వ్యాపించిన అన్ని వార్తలను ఒక్క క్షణంలో అబద్ధమని తేల్చాయి. "నా గురించి, ధనుష్ గురించి మీరు వింటున్నవన్నీ అబద్ధం. వాటికి ఎలాంటి ఆధారం లేదు. ధనుష్ నాకు ఎప్పటికీ ఒక సోదరుడు మాత్రమే" అని మృణాల్ స్పష్టం చేసింది.
సోదర బంధం మాత్రమే
మృణాల్ ఠాకూర్ ఇచ్చిన వివరణ, ధనుష్ - మృణాల్ సంబంధంపై వ్యాపించిన ప్రేమ, పెళ్లి, రహస్య బంధం లాంటి అన్ని కల్పనలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది. ఒక నటుడితో పేరు జత చేసినందుకు సృష్టించిన ఈ పుకారు, ఒకరి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎంత సులభంగా ప్రభావితం చేయగలదో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ.
పెరిగిపోతున్న పుకార్ల సంస్కృతి
ఈ సంఘటన, సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించే వార్తలను గుడ్డిగా నమ్మకూడదని, నటులు మౌనంగా ఉండటం అంగీకారానికి గుర్తు కాదని మరోసారి తెలియజేసింది. మృణాల్ ఠాకూర్ ధైర్యంగా నిజం చెప్పి, పుకార్లు వ్యాప్తి చేసేవారి నోటికి నేరుగా 'తాళం' వేసింది.