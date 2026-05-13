- Mouni Roy Divorce: విడాకుల దిశగా విశ్వంభర నటి ? భర్త మోసం చేశాడా.. డివోర్స్ కి కారణం ఇదే..
నటి మౌనీ రాయ్, ఆమె భర్త సూరజ్ నంబియార్ విడిపోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇద్దరూ విడివిడిగా ఉంటున్నారని, సోషల్ మీడియాలో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
మౌనీ రాయ్, ఆమె భర్త సూరజ్ నంబియార్ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయని సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఇద్దరూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారని అభిమానులు గమనించారు. అంతేకాదు, సూరజ్ తన అకౌంట్ నుంచి పెళ్లి ఫోటోలను కూడా తీసేశాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో వీరిద్దరూ విడిపోతున్నారనే ఊహాగానాలు మరింత బలపడ్డాయి.
వేర్వేరుగా జీవిస్తున్న మౌనీ రాయ్, సూరజ్
మౌనీ, సూరజ్ ఇప్పుడు కలిసి ఉండటం లేదని, వేర్వేరుగా ఉంటున్నారని పలు మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. కొంతకాలంగా వీరి మధ్య మనస్పర్థలు పెరుగుతున్నాయని కొన్ని రిపోర్టులు ఆరోపించాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. మౌనీ గానీ, సూరజ్ గానీ ఈ ప్రచారాన్ని ఖండించలేదు, అంగీకరించలేదు.వీరి మధ్య ఏర్పడ్డ మనస్పర్థలతో పాటు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు కూడా విడాకులకు కారణం అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. మౌనీ రాయ్ డబ్బుని సూరజ్ మోసపూరితంగా వాడుకున్నాడనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
2022లో గోవాలో పెళ్లి
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ జనవరి 2022లో గోవాలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. బెంగాలీ, మలయాళీ సంప్రదాయాల ప్రకారం వీరి వివాహం జరిగింది. అప్పట్లో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యాయి. పెళ్లయ్యాక తరచూ వెకేషన్ ఫోటోలు పంచుకుంటూ, పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో కలిసి కనిపించేవారు. అందుకే ఇప్పుడు వస్తున్న విడాకుల వార్తలు అభిమానులను షాక్కు గురిచేస్తున్నాయి. మౌని రాయ్ నాగిన్ లాంటి బుల్లితెర టీవీ సిరీస్ తో పాపులర్ అయింది. అనేక సినిమాల్లో కూడా నటించింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర మూవీలో మౌని రాయ్ చిన్న పాత్రలో నటిస్తోంది.