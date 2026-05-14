Mouni Roy Divorce: నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి గుడ్ బై.. భర్తతో విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించిన విశ్వంభర నటి
కొన్ని వారాలుగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, నటి మౌనీ రాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ కష్ట సమయంలో తమకు ప్రైవసీ ఇవ్వాలని, తప్పుడు ప్రచారాలు చేయవద్దని ఈ జంట ఒక ఉమ్మడి ప్రకటనలో కోరింది.
భర్తతో మౌనీ రాయ్ విడాకులు
కొన్ని రోజులుగా ఆన్లైన్లో తీవ్రమైన ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. వీటన్నింటికీ తెరదించుతూ, నటి మౌనీ రాయ్ గురువారం తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రజల దృష్టి పెరగడం పట్ల ఈ జంట ఉమ్మడి ప్రకటనలో నిరాశ వ్యక్తం చేసింది. ఈ కష్ట సమయంలో తమ కుటుంబాలకు ప్రైవసీ ఇవ్వాలని కోరింది.
అభిమానులకు రిక్వస్ట్
తాము ఇద్దరం ఇష్టపూర్వకంగానే విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని, అన్ని విషయాలను ప్రైవేట్గా, సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటామని ఈ జంట పేర్కొంది. ఈ సున్నితమైన సమయంలో తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేయవద్దని, అనవసరమైన చర్చలతో అపార్థాలు సృష్టించవద్దని మౌనీ మీడియాను, అభిమానులను కోరింది.
విడాకులపై ఊహాగానాలు
ఈ జంట ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారని సోషల్ మీడియా యూజర్లు చెప్పడంతో వీరి విడాకులపై ఊహాగానాలు పెరిగాయి. ఆ తర్వాత అదే రోజు సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కనిపించకుండా పోవడంతో, వారి బంధంలో సమస్యలు తలెత్తాయని, విడిపోతున్నారంటూ ఆన్లైన్లో పుకార్లు మరింత ఎక్కువయ్యాయి.
గోవాలో పెళ్లి
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ జనవరి 27, 2022న గోవాలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు కొద్దిమంది స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. వీరి పెళ్లిలో హల్దీ, సంగీత్, మలయాళీ, బెంగాలీ సంప్రదాయాల ప్రకారం వేడుకలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత పూల్ పార్టీ కూడా ఇచ్చారు. సూరజ్ గతంలో బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్తగా, దుబాయ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్గా పనిచేశారు.
