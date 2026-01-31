పబ్లిక్ ఈవెంట్లో బేబీ బంప్తో మెరిసిన సోనమ్ కపూర్..వైరల్ ఫోటోస్
బాలీవుడ్ 'ఫ్యాషన్ ఐకాన్'గా పేరుగాంచిన నటి సోనమ్ కపూర్ మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఈసారి ఆమె తన విభిన్నమైన ఫ్యాషన్ సెన్స్తోనే కాకుండా, మాతృత్వపు అద్భుతమైన కళతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో సోనమ్ కపూర్ పాల్గొని, తన 'బేబీ బంప్' ప్రదర్శించడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
కెమెరాల ముందు మెరిసిన 'కాబోయే తల్లి'
ఒక కార్యక్రమంలో కనిపించిన సోనమ్ కపూర్, నలుపు రంగు ఆకర్షణీయమైన 'ఆఫ్-షోల్డర్' గౌను ధరించారు. ఈ ఫిట్టెడ్ డ్రెస్లో ఆమె బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖంలో మాతృత్వపు కళ (Pregnancy Glow) ఉట్టిపడుతుండగా, కెమెరాలకు పోజులిచ్చేటప్పుడు ఆమె చాలా ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా కనిపించారు. సోనమ్ ఈ అందమైన ఫోటోలు, వీడియోలు అభిమానుల మనసు దోచుకున్నాయి.
బేబీ బంప్
ఈవెంట్లో సోనమ్ చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేశారు. అప్పుడప్పుడు తన బేబీ బంప్పై ప్రేమగా చేతులు వేసుకుంటూ, అక్కడ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్లు, అభిమానులకు చిరునవ్వులు చిందించారు. తక్కువ మేకప్, ఆకర్షణీయమైన చెవిపోగులు ధరించిన సోనమ్, చాలా సింపుల్గా, అందంగా కనిపించారు.
రెండో బిడ్డ రాక కోసం
సోనమ్ కపూర్ గత ఏడాది నవంబర్ 20న తాను రెండోసారి గర్భవతి అయినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో ఆమె గులాబీ రంగు ఉన్ని దుస్తులు ధరించి, "MOTHER" (తల్లి) అని క్యాప్షన్ ఇచ్చి తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితం:
2018 మే నెలలో వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ అహుజాతో సోనమ్ కపూర్ వివాహం జరిగింది. చాలా ఏళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్న ఈ జంట, 2022 ఆగస్టులో తమ మొదటి బిడ్డ 'వాయు'కు స్వాగతం పలికారు. ఇప్పుడు వాయుకి రెండేళ్లు నిండుతుండగా, త్వరలోనే అతను అన్నయ్య కాబోతున్నాడు.
సహాయ దర్శకురాలిగా
కెరీర్ విషయానికొస్తే, అనిల్ కపూర్ కూతురైన సోనమ్, 2005లో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ 'బ్లాక్' చిత్రానికి సహాయ దర్శకురాలిగా పనిచేశారు. తర్వాత 2007లో 'సావరియా' చిత్రంతో హీరోయిన్గా బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆమె చివరిగా 2023లో విడుదలైన 'బ్లైండ్' అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో కనిపించారు.
మొత్తంమీద, సోనమ్ కపూర్ ఈ కొత్త ఫోటోలు అభిమానుల్లో సంతోషాన్ని నింపాయి. రెండో బిడ్డ రాక కోసం అందరూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.