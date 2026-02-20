- Home
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' యూనివర్స్ మరింత విస్తరిస్తోంది. ఈ సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2' మార్చి 2026లో రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. U/A 16+ రేటింగ్, భారీ రన్టైమ్తో 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' మరింత పెద్దదిగా, డార్క్గా, ఉత్కంఠభరితంగా ఉండబోతోంది.
సెన్సార్, రన్టైమ్ రిలీజ్ వివరాలు
'ధురంధర్' భారీ విజయం తర్వాత, దాని సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ సినిమాకు U/A 16+ రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 9, 2026న సర్టిఫికేషన్ పొందిన ఈ సినిమా రన్టైమ్ 208 నిమిషాలు (3 గంటల 28 నిమిషాలు). మొదటి భాగం (3 గంటల 34 నిమిషాలు) కంటే కొంచెం తక్కువే అయినా, ఈ సీక్వెల్ కూడా అదే స్థాయిలో గ్రాండ్గా ఉండనుంది. ఈ చిత్రం మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది. అదే సమయంలో రిలీజ్ అవుతున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ ఎదుర్కోనుంది.
కథలో కొత్త కోణం: హమ్జాకు ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సవాల్
తారాగణం, వారసత్వం నిర్మాణ వివాదాలు
మొదటి భాగం 'ధురంధర్'లో ఆర్. మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి భారీ తారాగణం నటించింది. ఈ కథను రెండు భాగాలుగా తీయాలని ముందే ప్లాన్ చేశారు. సౌత్ ఆసియాలోని నిజమైన భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతల స్ఫూర్తితో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. అయితే, సీక్వెల్ నిర్మాణం సాఫీగా సాగలేదు. నిర్మాణ సమయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ, డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ బ్యానర్ B62 స్టూడియోస్ను బ్లాక్లిస్ట్ చేయాలని బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) సిఫార్సు చేసినట్లు వార్తలొచ్చాయి. దీనికి తోడు, సెట్లో భద్రతా లోపాలపై AICWA కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసిందని సమాచారం. ఈ వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు తగ్గలేదు. మొదటి భాగం 75 రోజుల పాటు థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడవడంతో, ఈ సీక్వెల్పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి.