- Home
- Entertainment
- Lavanya Tripathi: ప్రెగ్నెన్సీతోనే ఫైట్ చేసిన లావణ్య త్రిపాఠి.. వరుణ్ తేజ్ రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా?
Lavanya Tripathi: ప్రెగ్నెన్సీతోనే ఫైట్ చేసిన లావణ్య త్రిపాఠి.. వరుణ్ తేజ్ రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా?
లావణ్య త్రిపాఠి మెగా కోడలిగా బిజీగా ఉంది. మరోవైపు తల్లిగా తీరిక లేకుండా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆమె నటించిన `సతీ లీలావతి` మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది.
సతీ లీలావతి మూవీతో రాబోతున్న లావణ్య త్రిపాఠి
లావణ్య త్రిపాఠి ఇప్పుడు మెగా కోడలిగా ఉన్నారు. ఆమె వరుణ్ తేజ్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే వీరికి కుమారుడు కూడా జన్మించారు. మాతృత్వాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న లావణ్య ఇప్పుడు తన సినిమాతో సందడి చేయబోతుంది. `సతీ లీలావతి` అనే చిత్రంలో నటించారు. ఆమెకి జోడీగా దేవ్ మోహన్ నటించగా, తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు. ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ పతాకంపై నాగమోహన్ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రం రూపొందింది. ఈ శుక్రవారం ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాకి సంబంధించిన షాకింగ్ విషయాన్ని పంచుకుంది లావణ్య. ప్రెగ్నెంట్తోనే తాను ఫైట్స్ చేసినట్టు తెలిపింది. బుధవారం హైదరాబాద్లో మీడియాతో లావణ్య ముచ్చటించింది.
ప్రెగ్నెంట్లోనే యాక్షన్ సీన్లు చేసిన లావణ్య
`సతీ లీలావతి` మూవీ లవ్, ఫ్యామిలీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందులో భార్యాభర్తల గొడవలు ఫోకస్ చేశారు. ఇటీవల విడుదల చేసిన ట్రైలర్ కామెడీ ప్రధానంగా సాగుతూ ఆకట్టుకుంది. నవ్వులు పూయించింది. ఇందులో యాక్షన్ సీన్లు చేయడంపై లావణ్య త్రిపాఠి స్పందించింది. అవి చేయడం చాలా టఫ్ జాబ్ అని వెల్లడించింది. ముందు తాను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలియదని, కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయినా పట్టించుకోకుండా ప్రెగ్నెంట్తోనే తాను యాక్షన్ సీన్లు చేసిందట. ఆ సమయంలో చాలా కష్టంగా అనిపించిందట. బాబులోని ఎనర్జీ తనకు వచ్చిందా అన్నట్టుగా చేసిందట. యాక్షన్ సీన్లు చేసి ఆసుపత్రికి వెళ్లి టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని తాను ఫ్యామిలీలో ఎవరికీ చెప్పలేదట. కేవలం వరుణ్ తేజ్కి మాత్రమే తెలుసు అట. వరుణ్ బాగా అర్థం చేసుకొని సపోర్ట్ చేశారని తెలిపింది.
ప్రెగ్నెంట్ అని మామయ్యకి తెలియదు
అయితే సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తాను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయం ఇంట్లో మామయ్య, అత్తమ్మకి తెలియదని వెల్లడించింది. దీంతో వారి నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, కానీ తాను ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసినప్పుడు వాళ్లు చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యారని వెల్లడించింది. తమ ఫ్యామిలీ అన్ని విషయాల్లో చాలా సపోర్టివ్ అని, బాగా చూసుకుంటారని వెల్లడించింది. సినిమాల్లో మాదిరిగా తమ ఇంట్లోగానీ, వరుణ్తేజ్గానీ గొడవలు లేవని, అంతా సాఫీగానే సాగుతుందని, ఇప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నట్టు చెప్పింది లావణ్య. అదే సమయంలో మెగా ఫ్యామిలీలు తరచూ కలుస్తుంటామని, అన్ని విషయాలను పంచుకుంటారని, ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేయడంలో అందరు ముందుంటారని వెల్లడించింది లావణ్య త్రిపాఠి.
కామెడీ ప్రధానంగా సతీ లీలావతి మూవీ
సతీ లీలావతి మూవీ కమల్ హాసన్ చిత్రం తరహాలోనే కామెడీ ప్రధానంగా ఉంటుందని, ఆ స్థాయిలో ఉంటుందని చెప్పలేం గానీ, డిజాప్పాయింట్ చేయదు. నవ్విస్తుంది. ఆలోచింప చేస్తుంది. ట్రైలర్లో చూపించింది తక్కువే, దాంట్లో చూపించనిది ఇంకా చాలా ఉంది. క్లైమాక్స్ హృదయాన్ని హత్తుకుంటుంది. సినిమా ఫన్ ప్రధానంగా సాగుతుంది. భార్యాభర్తల గొడవలు నేటి ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి. సినిమా కేక్ వాక్లా సాగింది. ట్రైలర్ని రామ్ చరణ్ రిలీజ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దాని వల్ల మూవీ బాగా ప్రమోట్ అయ్యిందని చెప్పింది లావణ్య. ఆయన సపోర్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారని వెల్లడించింది.
వరుణ్తేజ్కి గాయం అప్ డేట్
వరుణ్ తేజ్ గాయంపై స్పందిస్తూ, కీలుకు గాయమైందని, సర్జరీ జరిగిందని, ఇప్పుడు బెడ్ రెస్ట్ లో ఉన్నారని వెల్లడించింది లావణ్య. దాదాపు రెండు నెలల వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందన్నారు. ఈ సమయంలో మెగా ఫ్యామిలీ అంతా కలుసుకున్నామని, అందరు చాలా కేర్ తీసుకున్నారని చెప్పారు. ఇక నెక్ట్స్ సినిమాలకు సంబంధించి స్పందిస్తూ, ఇంకా తాను ఏదీ ఓకే చేయలేదని, కొంత గ్యాప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నట్టు వెల్లడించింది. మంచి కథాబలం ఉన్న సినిమాలు వస్తే భవిష్యత్లో చేస్తానని, అదే సమయంలో వరుణ్ తేజ్తో కూడా మంచి కథ వస్తే చేస్తానని వెల్లడించింది లావణ్య త్రిపాఠి.