Mandakini: దావూద్తో ఎఫైర్, సినిమాలకు దూరం.. మందాకిని జీవితంలోని చీకటి కోణాలు
బాలీవుడ్ నటి మందాకిని సినిమాలతో పాటు వివాదాస్పద డేటింగ్ లైఫ్తోనూ ఫేమస్ అయ్యారు. మాఫియా డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంతో ఆమెకున్న సంబంధం 1990లలో పెద్ద దుమారం రేపింది. దావూద్ తనకు తెలియదని ఆమె చెప్పినా, ఈ వివాదం ఆమె కెరీర్ను దెబ్బతీసింది.
18
Image Credit : instagram
బాలీవుడ్ నటి మందాకిని సినిమాలతో పాటు, తన వివాదాస్పద ప్రేమ వ్యవహారాలతో కూడా వార్తల్లో నిలిచారు. 1990లలో అండర్వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంతో ఆమెకు సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది ఆ దశాబ్దంలోనే అత్యంత పెద్ద వివాదాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. దావూద్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె ఖండించినా, ఈ కుంభకోణం ఆమె కెరీర్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. అసలు ఏం జరిగిందో ఓసారి చూద్దాం.
28
Image Credit : Mandakini Thakur FACE BOOK
మందాకిని, దావూద్ ఇబ్రహీం మధ్య సంబంధం
1990ల ప్రారంభంలో మందాకిని, దావూద్ ఇబ్రహీం మధ్య సంబంధం ఉందనే పుకార్లు మొదలయ్యాయి. ఆ సమయంలో బాలీవుడ్పై అండర్వరల్డ్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని పోలీసులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. షార్జాలో జరిగిన ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది. స్టేడియంలో తీసిన వీరి ఫొటోలు అప్పట్లో మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
38
Image Credit : instagram
మందాకినిని సినిమాలో తీసుకోవాలని
ఈ ఫొటోల తర్వాత మరిన్ని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. 'బాలీవుడ్ షాదీస్' కథనం ప్రకారం, మందాకినిని సినిమాలో తీసుకోవాలని రాజ్ కపూర్ను కోరింది స్వయంగా దావూద్ ఇబ్రహీమేనట. అంతేకాదు, మందాకినికి దావూద్తో పెళ్లైందని, వారికి ఒక బిడ్డ కూడా ఉన్నాడని మరో కథనం ప్రచురితమైంది.
48
Image Credit : instagram
మందాకిని కెరీర్ను ఈ వివాదం దెబ్బతీసింది
'రామ్ తేరీ గంగా మైలీ' సినిమాతో ఒక్కసారిగా స్టార్డమ్ అందుకున్న మందాకిని కెరీర్ను ఈ వివాదం దెబ్బతీసింది. దావూద్ ఇబ్రహీంతో సంబంధం ఉందనే అనుమానంతో ఆమె సినిమా అవకాశాలు తగ్గిపోయాయని అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెప్పాయి. 1990లలో ఆమె సినిమా ప్రయాణం నెమ్మదించింది. చివరికి ఆమె ప్రధాన స్రవంతి సినిమాలకు దూరమయ్యారు.
58
Image Credit : instagram
అదంతా గతం
దావూద్ ఇబ్రహీంతో తనకు ఎలాంటి ప్రేమ సంబంధం లేదని మందాకిని వెంటనే ఖండించారు. 'మిడ్-డే'కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, తాను అతడిని కొన్ని సామాజిక కార్యక్రమాల్లో మాత్రమే కలిశానని, డేటింగ్ వార్తలు అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు. 'ప్రజలు నన్ను దావూద్తో ముడిపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఆ భయంకరమైన సంఘటనను గుర్తు చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు. అదంతా గతం. మీడియా నా పేరును వాడుకుని వివాదాస్పదం చేయడం బాధాకరం. ఆ సమయంలోనే నేను నా వైఖరిని స్పష్టం చేశాను' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
68
Image Credit : Mandakini Thakur FACE BOOK
ఆ క్రెడిట్ మొత్తం నా కుటుంబానిదే
ఆ సంఘటన నుంచి బయటపడటానికి తన కుటుంబం ఎలా సహాయపడిందో కూడా ఆమె వివరించారు. 'ఆ సమయంలో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన విషయాలను మర్చిపోవడానికి వాళ్లు సహాయం చేశారు. ఆ క్రెడిట్ మొత్తం నా కుటుంబానిదే. అప్పట్లో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక చాలా ఒత్తిడికి గురయ్యాను. తర్వాత దానికి అలవాటుపడి, ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం నేర్చుకున్నాను' అని మందాకిని చెప్పారు.
78
Image Credit : Mandakini Thakur FACE BOOK
అండర్వరల్డ్తో సంబంధాలు
1993 ముంబై పేలుళ్ల సూత్రధారిగా దావూద్ ఇబ్రహీంపై ఆరోపణలు వచ్చిన సమయంలోనే ఈ వివాదం చెలరేగడం గమనార్హం. అప్పట్లో సినీ పరిశ్రమపై అతనికి విపరీతమైన పట్టు ఉందని భావించేవారు. అండర్వరల్డ్తో సంబంధాలు ఉండొచ్చనే అనుమానంతో పోలీసులు పలువురు సెలబ్రిటీలు, ఫిల్మ్మేకర్లను కూడా విచారించారు.
88
Image Credit : instagram
దలైలామా శిష్యురాలిగా
ఆ తర్వాత మందాకిని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. దలైలామా శిష్యురాలిగా మారారు. గతంలో బౌద్ధ సన్యాసిగా పనిచేసిన డాక్టర్ కగ్యుర్ టి. రిన్పోచే ఠాకూర్ను ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. తన పెళ్లి గురించి ఆమె ఒకసారి మాట్లాడుతూ, 'నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందు నా భర్త తన జీవితంలో ఎక్కువ కాలం సన్యాసిగా ఉన్నారు. ఆయన దలైలామా భక్తుడు, టిబెటన్ ఉద్యమానికి ఎప్పుడూ సపోర్ట్ ఇస్తారు. నేను మళ్లీ సినిమాల్లోకి రావాలని మంచిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం లేదు. నేను నా పిల్లలతో ఇంట్లోనే ఉన్నాను' అని చెప్పారు.
Latest Videos