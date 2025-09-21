ప్రమాదానికి గురైన థగ్ లైఫ్ నటుడు జోజు జార్జ్.. జీపు బోల్తా పడడంతో గాయాలు
Joju George : షూటింగ్ స్పాట్లో ప్రమాదానికి గురైన జోజు జార్జ్: ప్రముఖ మలయాళ నటుడు జోజు జార్జ్ ప్రమాదానికి గురై, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చేరారన్న వార్త సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
మలయాళంలో నటుడిగా, నేపథ్య గాయకుడిగా, నిర్మాతగా జోజు జార్జ్ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు. మలయాళంలో 70కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన్ని, 'జగమే తంత్రం' సినిమాతో దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ తమిళంలో పరిచయం చేశారు. చివరగా కమల్ హాసన్ నటించిన 'థగ్ లైఫ్' సినిమాలో కూడా భయంకరమైన విలన్గా నటించి మెప్పించారు.
ఛేజింగ్ సీన్ లో జీపు బోల్తా
తమిళం, మలయాళం రెండు భాషల్లో బిజీగా నటిస్తున్న జోజు జార్జ్, ఇప్పుడు షూటింగ్లో ప్రమాదానికి గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఆయనతో పాటు నటుడు దీపక్ పరంబోల్ కూడా ఈ ప్రమాదంలో గాయపడ్డారు. వీరిద్దరూ కలిసి 'వారవు' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. షూటింగ్లో భాగంగా ఓ ఛేజింగ్ సీన్ చిత్రీకరిస్తుండగా, జోజు నడుపుతున్న జీపు అనుకోకుండా బోల్తా పడింది.
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స
ఈ ప్రమాదంలో జోజు జార్జ్, దీపక్తో పాటు మరో 6 మంది సహాయ నటులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారందరినీ చిత్ర బృందం వెంటనే మూనార్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించింది. వారందరికీ ప్రస్తుతం చికిత్స అందిస్తున్నారు.
గతేడాది కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం
'వారవు' సినిమాకు షాజీ కైలాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మురళీ గోపి, అర్జున్ అశోకన్, నటి సుకన్య, బాబురాజ్, విన్సీ అలోషియస్, సానియా అయ్యప్పన్, అశ్విన్ కుమార్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గతేడాది కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం నుంచే జోజు జార్జ్ కోలుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ మరో ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడటం గమనార్హం.