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- Mahesh Babu: ముఖం మీదే మహేష్ బాబును తిట్టమన్న డైరెక్టర్.. స్టార్ హీరోయిన్ ఏం చేసిందో తెలుసా?
Mahesh Babu: ముఖం మీదే మహేష్ బాబును తిట్టమన్న డైరెక్టర్.. స్టార్ హీరోయిన్ ఏం చేసిందో తెలుసా?
Mahesh Babu: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో సినిమా అంటే హీరోయిన్లు ఎగిరి గంతేస్తుంటారు. ఆయనతో డ్యూయోట్, రొమాంటిక్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇక పండగే. కానీ అదే సినిమాలో మహేష్ ముఖం మీదే బూతులు తిట్టాలంటే ఏ హీరోయిన్ కు అయినా ఎలా ఉంటుంది?
హీరోయిన్ ఇబ్బంది గురించి మహేష్ బాబు కామెంట్స్
టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, మహానటి కీర్తి సురేష్ జంటగా నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం 'సర్కారు వారి పాట'. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ల టైమ్ లో నిర్వహించిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన, సరదా సంఘటనను వీరిద్దరూ అభిమానులతో పంచుకున్నారు. సెట్స్లో మహేష్ బాబును చూసి తిట్టాల్సిన ఒక సన్నివేశంలో కీర్తి సురేష్ ఎంతగా ఇబ్బంది పడ్డారో, ఆ సీన్ ఎలా పూర్తయిందో తెలుసా?
మహేష్ బాబు చెప్పిన ఆసక్తికర విషయం
సినిమాలో ఒక కీలక సన్నివేశం గురించి మహేష్ బాబు వివరిస్తూ, ఆ సీన్లో కీర్తి సురేష్ తన ముఖం చూసి గట్టిగా తిట్టాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. అయితే ఆ సన్నివేశం చిత్రీకరించే సమయంలో కీర్తి సురేష్ చాలా ఆలోచించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. "నువ్వు నన్ను తిట్టాలి, ఏం పర్లేదు చేసేయమ్మా" అని తాను ప్రోత్సహించినప్పటికీ ... కీర్తి మాత్రం "కాదు సార్, మీ మొహం చూసి నేను ఎలా తిట్టగలను? నేను మిమ్మల్ని తిట్టలేను సార్" అంటూ మొహమాటపడ్డారని మహేష్ బాబు నవ్వుతూ చెప్పారు. ఆ అనుభవం ఎలా ఉందో ఆమెనే అడగాలంటూ మైక్ కీర్తి సురేష్ వైపు తిప్పారు.
కీర్తి సురేష్ ఏమని స్పందించింది?
ఈ సన్నివేశం గురించి కీర్తి సురేష్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, మహేష్ బాబు లాంటి పెద్ద స్టార్ ముఖం చూసి 'బొంగు గాడివి' అని తిట్టడం తనకు అస్సలు సాధ్యం కాలేదని అన్నారు. తాను మొదట చాలా సున్నితంగా, తక్కువ స్వరంతో ఆ డైలాగ్ చెప్పానని ఆమె వివరించారు. అయితే, ఆ సినిమా దర్శకుడు పరశురామ్ అందుకు ఒప్పుకోలేదని కీర్తి చెప్పారు.
"అలా కాదు, ఇంకా గట్టిగా, కోపంతో ఇలా తిట్టు" అని దర్శకుడు పదేపదే చెప్పడంతో... తనకు ఒక్కసారిగా గుండె ఆగిపోయినంత పని అయిందని కీర్తి సురేష్ నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు. "సార్, నా గుండె ఆగిపోతుంది సార్" అని తాను అనగా, మహేష్ బాబు "పర్లేదు నువ్వు తిట్టమ్మా, ఏం అవ్వదు" అని ధైర్యం చెప్పారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. చివరకు 'డైరెక్టర్ మీద భారం వేసి' ఆ సన్నివేశాన్ని పూర్తి చేశానని కీర్తి సురేష్ అన్నారు.
తెరపై అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీ
నిజ జీవితంలో తోటి నటుల పట్ల కీర్తి సురేష్కు ఉన్న గౌరవం, సెట్స్లో మహేష్ బాబు ఇచ్చే ప్రోత్సాహం ఈ సంఘటన ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. షూటింగ్ సమయంలో ఇంతగా ఇబ్బంది పడినప్పటికీ, వెండితెరపై మాత్రం కీర్తి సురేష్ ఆ సన్నివేశంలో ఎంతో సహజంగా నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. వీరిద్దరి మధ్య సాగిన ఈ సరదా సంభాషణ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.