మహావతార్ నరసింహ ఓటీటీ రిలీజ్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి?
థియేటర్లలో చారిత్రాత్మక విజయం తర్వాత, మహావతార్ నరసింహ ఇప్పుడు డిజిటల్ రంగ ప్రవేశానికి సిద్ధమైంది. ఈ పౌరాణిక గాథ ఒక ప్రముఖ OTT ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా త్వరలో ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ కానుంది.
OTT వివరాలు
బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం తర్వాత, మహావతార్ నరసింహ OTTలోకి వస్తోంది. ఈ యానిమేటెడ్ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారం కానుంది.
రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన బాక్సాఫీస్ ప్రయాణం
జూలై 25న విడుదలై, 10 రోజుల్లోనే ₹100 కోట్లు వసూలు చేసి, ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన యానిమేటెడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇటీవల 200+ థియేటర్లలో 50 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. లాంగ్ రన్ లో ఈ చిత్రం 300 కోట్ల వరకు వసూళ్లు రాబట్టింది.
మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో మొదటి చాప్టర్
విష్ణువు దశావతారాల ఆధారంగా రానున్న మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఇది మొదటి భాగం. దుష్టశిక్షణ, ధర్మరక్షణ కోసం వచ్చిన నరసింహావతారం కథే ఈ సినిమా.
5 భారతీయ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ సినిమా హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. "ఈ సింహం గర్జన ఒక సామ్రాజ్యాన్నే కూల్చగలదు" అని ప్లాట్ఫామ్ పేర్కొంది.
KGF, కాంతార మేకర్స్ నుంచి
KGF, కాంతార వంటి హిట్స్ అందించిన హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. అశ్విన్ కుమార్ దర్శకుడు. అక్టోబర్లో వారి తదుపరి చిత్రం కాంతార: చాప్టర్ 1 రానుంది.