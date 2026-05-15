Madhuri Dixit Dance Numbers: మాధురీ డ్యాన్స్తో హిట్టైన 6 సినిమాలు.. అప్పట్లోనే కోట్ల కలెక్షన్లు!
బాలీవుడ్ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ మాధురీ దీక్షిత్కు 59 ఏళ్లు నిండాయి. తన కెరీర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్లో మాధురీ నటించారు. ముఖ్యంగా ఆమె డ్యాన్స్ నంబర్స్తోనే కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించాయి. ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
తేజాబ్ సినిమా
59 ఏళ్ల మాధురీ దీక్షిత్ తన డ్యాన్స్కు చాలా ఫేమస్. ఆమె ఒక అద్భుతమైన క్లాసికల్ డ్యాన్సర్. ఎన్నో సినిమాల్లో అదిరిపోయే డ్యాన్స్ నంబర్స్తో ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆమె డ్యాన్స్తో హిట్టయిన సినిమాల బాక్సాఫీస్ లెక్కలు చూస్తే, 1988లో వచ్చిన 'తేజాబ్' సినిమా మాధురీ దీక్షిత్ కెరీర్ను మార్చేసింది. ఈ సినిమాతోనే ఆమెకు బాలీవుడ్లో స్టార్డమ్ వచ్చింది. ఇందులో ఆమె చేసిన 'ఏక్ దో తీన్...' డ్యాన్స్ నంబర్ ఇప్పటికీ ఫేమస్. అనిల్ కపూర్తో చేసిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.1.50 కోట్లు కాగా, రూ.3.25 కోట్లు వసూలు చేసింది.
బేటా సినిమా
1992లో వచ్చిన 'బేటా' సినిమాలో మాధురి 'ధక్ ధక్ కర్నే లగా..' పాటలో అదరగొట్టింది. ఈ పాట కూడా విపరీతంగా పాపులర్ అయ్యింది. అనిల్ కపూర్తో నటించిన ఈ సినిమాకు రూ.4 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టగా, రూ.23.5 కోట్లు రాబట్టింది.
ఖల్ నాయక్ సినిమా
1993లో వచ్చిన 'ఖల్ నాయక్' చిత్రంలో మాధురీ 'చోళీ కే పీఛే క్యా హై...' పాటకు అదిరిపోయే డ్యాన్స్ చేసింది. సంజయ్ దత్తో నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. దీని బడ్జెట్ రూ.5 కోట్లు కాగా, రూ.24 కోట్లు వసూలు చేసింది.
హమ్ ఆప్కే హై కౌన్ సినిమా
మాధురీ దీక్షిత్ నటించిన 'హమ్ ఆప్కే హై కౌన్' సినిమా 1994లో విడుదలైంది. ఇందులో 'దీదీ తేరా దేవర దీవానా..' పాటకు ఆమె అద్భుతమైన డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ పాట సూపర్ హిట్ అయింది. సల్మాన్ ఖాన్తో చేసిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.6 కోట్లు కాగా, ఏకంగా రూ.128 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది. ఇది మాధురీ మొదటి 100 కోట్ల సినిమా.
దేవదాస్ సినిమా
2002లో వచ్చిన 'దేవదాస్' చిత్రంలో మాధురీ దీక్షిత్, ఐశ్వర్య రాయ్తో కలిసి 'డోలా రే డోలా రే...' పాటకు అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేసింది. షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా రూ.50 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి, రూ.168 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇలా మాధురి డాన్స్ చేస్తూ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్ములేపుతుందనే చర్చ అప్పట్లో బాగా జరిగింది.