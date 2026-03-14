ఎట్టకేలకు పెళ్ళికి రెడీ అవుతున్న అనుష్క శెట్టి.. వరుడు ఎవరో తెలుసా, 44 ఏళ్ళ వయసులో ఇది పెద్ద ట్విస్టే
అనుష్క పెళ్లి గురించి తరచుగా రూమర్స్ వింటూనే ఉన్నాం. అయితే తాజాగా ఆమె పెళ్లి విషయంలో బలమైన వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒక వ్యాపారవేత్తతో ఆమె పెళ్లి ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
అనుష్క శెట్టి పాన్ ఇండియా క్రేజ్
సౌత్ లో లేడీ సూపర్ స్టార్ గా ప్రేక్షకుల నీరాజనాలు అందుకున్న నటి అనుష్క శెట్టి. గ్లామర్, నటన ఇలా అన్ని అంశాల్లో అనుష్క అభిమానులని మెప్పించింది. నాగార్జున సూపర్ మూవీతో అనుష్క హీరోయిన్ గా పరిచయం అయింది. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ గా ఆమె వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. అరుంధతి, బాహుబలి 1, బాహుబలి 2 చిత్రాలు అనుష్క క్రేజ్ ని పాన్ ఇండియా స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.
అనుష్క శెట్టి పెళ్లి వార్తలు
అయితే అనుష్క 44 ఏళ్ళ వయసులో కూడా పెళ్లి విషయంలో సైలెన్స్ మైంటైన్ చేస్తోంది. కానీ ఎట్టకేలకు పెళ్లి విషయంలో అనుష్క ముందడుగు వేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు కానీ.. అనుష్క కుటుంబ సభ్యులు ఆమె పెళ్ళికి సంబంధం కుదిర్చినట్లు టాక్.
వరుడు ఎవరో తెలుసా
అనుష్క కూడా ఇక వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాలని డిసైడ్ అయిందట. బెంగుళూరుకి చెందిన బిజినెస్ మ్యాన్ తో త్వరలో అనుష్క పెళ్లి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనుష్క కుటుంబానికి, వరుడి కుటుంబానికి ఆల్రెడీ పరిచయం ఉందట. అందుకే ఈ సంబంధం కుదిరినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన
త్వరలోనే ఈ విషయాన్ని అనుష్క కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా తెలియజేస్తారు. అబ్బాయి వివరాలు పూర్తిగా తెలియలేదు. ఒక వేళ ఈ సంబంధం ఫిక్స్ అయితే పెళ్లి అతి కొద్దిమంది బంధువుల సమక్షంలో జరిగే అవకాశం ఉందని అనుష్క సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.
అనుష్కపై రూమర్స్
అనుష్క పెళ్లి గురించి గతంలో పలు సందర్భాల్లో రూమర్స్ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్రభాస్, అనుష్క ప్రేమలో ఉన్నారు అంటూ ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఆ రూమర్స్ ని అనుష్క ఖండించింది. ప్రభాస్ తనకి మంచి స్నేహితుడు అని పేర్కొంది. నాలుగు పదుల వయసులో కూడా అనుష్క పెళ్లి ఊసు ఎత్తకపోవడంతో ఆమె గురించి తరచుగా రూమర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈసారి మాత్రం అనుష్క పెళ్లిపీటలు ఎక్కడం ఖాయం అంటూ బలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి.